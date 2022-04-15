Панические настроения, несогласованность, погода: россияне взяли паузу перед битвой за Донбасс

Российские оккупанты не могут начать новое наступление на Донбассе из-за погоды и панических настроений среди военных. Эти факторы удерживают россиян на вынужденной паузе.

Боевой дух россиян не на должном уровне

Об этом заявил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. Он сообщил, что Россия продолжает собирать силы и готова к одновременным массированным атакам.

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"Они собирают силы. Мы видим, что они перегруппированы и готовы к одновременным массированным атакам с применением всех своих подразделений, которые вовлечены в этом направлении. Их там много", – сказал Кириленко.

Глава Донецкой ОВА отметил, что погода, рассогласование и панические настроения сдерживают российских оккупантов на Донбассе. Боевой дух россиян далеко не на должном уровне.

Впрочем, есть факторы, держащие врага на вынужденной паузе. Это погодные условия, определенная неувязка действий и откровенно панические настроения. Настроение и боевой дух даже регулярных вооруженных сил РФ далеко не на должном уровне,

– сказал он.

По словам Кириленко, российские военные общаются между собой и понимают, как закончился их "блицкриг" с планами захватить Киев через несколько дней. Также руководитель Донецкой ОВА заявил, что россияне знают, какие на самом деле у них потери. Как сказал Кириленко, они очень значительны даже для такой большой армии, как в России.

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Генштаб ВСУ 13 апреля сообщил, что российские оккупанты уже готовы к наступлению на Донетчине и Юге Украины.

По информации СМИ, президент России Путин хочет собрать на Донбассе войска в 5 раз больше украинских.

Основные усилия в Донбассе российские захватчики сосредотачивают на попытках захвата Попасной и Рубежного.

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