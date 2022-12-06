Никакой паники: в Белгороде начинают формировать тероборону

6 декабря 2022, 16:38
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В России начинают формировать отряды территориальной обороны. Сразу несколько батальонов хотят организовать в Белгородской области.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пишут росСМИ. Детальнее рассказывает 24 канал.

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В России формируют тероборону

По словам Гладкова, в Белгородской области сформируют несколько батальонов из тех, кто по возрасту или состоянию здоровья не может служить в вооруженных силах России, однако имеет боевой опыт и большое желание при необходимости "встать на защиту родного дома".

Тероборону якобы учат "опытные инструкторы, которые прошли много локальных войн и имеют боевой опыт". Гладков подчеркнул, что тренировки и "боевое объединение" отрядов сейчас проводят на территории всех приграничных районов Белгородской области.

Тем временем в Курской области формируют так называемую "народную дружину"

В Курской области начали формировать так называемую "народную дружину". Губернатор заявил, что вроде бы проведут очень серьезный отбор в ряды "Патриота". После прохождения боевой подготовки "добровольцы" будут помогать военным "защищать территорию региона".

Кстати, губернатор Курской области подтвердил, что в государстве-агрессорке сильно паникуют. Старовойт абсурдно заявил: "Мы не пропустим врага и защитим родной край".

Ранее в Белгородской области начали устанавливать бетонные пирамидки

Заметим, что в конце октября на территории Белгородской области начали устанавливать защитные сооружения. Речь идет о пирамидках из бетона, кстати, очень похожих на те, которые "вагнеровцы" возводили на Луганщине.

В Белгородской области устанавливают "защитные сооружения" / Фото из соцсетей

6 декабря Гладков проверил, как проходит сооружение  белгородской "засечной черты". Он отметил, что ее строительство крайне важно для безопасности всех жителей области. Однако что именно им грозит, не сказал.

Кстати, во вторник, 6 декабря Путин провел заседание Совбеза на фоне взрывов на аэродромах

в России. Совещание прошло за закрытыми дверями. Однако росСМИ уверяют, что на Совбезе говорили о "внутренней безопасности". Интересно, что речь шла не только о регионах, граничащих с Украиной, но и  Рязанской и Саратовской области.

 

Автор: Юлія Лобурак