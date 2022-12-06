Никакой паники: в Белгороде начинают формировать тероборону

В России начинают формировать отряды территориальной обороны. Сразу несколько батальонов хотят организовать в Белгородской области.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пишут росСМИ. Детальнее рассказывает 24 канал.

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В России формируют тероборону

По словам Гладкова, в Белгородской области сформируют несколько батальонов из тех, кто по возрасту или состоянию здоровья не может служить в вооруженных силах России, однако имеет боевой опыт и большое желание при необходимости "встать на защиту родного дома".

Тероборону якобы учат "опытные инструкторы, которые прошли много локальных войн и имеют боевой опыт". Гладков подчеркнул, что тренировки и "боевое объединение" отрядов сейчас проводят на территории всех приграничных районов Белгородской области.

Тем временем в Курской области формируют так называемую "народную дружину"

В Курской области начали формировать так называемую "народную дружину". Губернатор заявил, что вроде бы проведут очень серьезный отбор в ряды "Патриота". После прохождения боевой подготовки "добровольцы" будут помогать военным "защищать территорию региона".

Кстати, губернатор Курской области подтвердил, что в государстве-агрессорке сильно паникуют. Старовойт абсурдно заявил: "Мы не пропустим врага и защитим родной край".

Ранее в Белгородской области начали устанавливать бетонные пирамидки

Заметим, что в конце октября на территории Белгородской области начали устанавливать защитные сооружения. Речь идет о пирамидках из бетона, кстати, очень похожих на те, которые "вагнеровцы" возводили на Луганщине.

В Белгородской области устанавливают "защитные сооружения" / Фото из соцсетей

6 декабря Гладков проверил, как проходит сооружение белгородской "засечной черты". Он отметил, что ее строительство крайне важно для безопасности всех жителей области. Однако что именно им грозит, не сказал.

во вторник, 6 декабря Путин провел заседание Совбеза на фоне взрывов на аэродромах

в России. Совещание прошло за закрытыми дверями. Однако росСМИ уверяют, что на Совбезе говорили о "внутренней безопасности". Интересно, что речь шла не только о регионах, граничащих с Украиной, но и Рязанской и Саратовской области.