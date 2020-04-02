Паника начнется, если тысячи будут умирать ежедневно

Об отношении украинцев к пандемии коронавируса, возможном введении чрезвычайного положения и действии власти в условиях двойного кризиса – в эфире 24 канала в программе "Политическая анатомия" говорили политолог Владимир Фесенко и политтехнолог Дмитрий Симанский.

Об отношении украинцев к пандемии

Политолог Владимир Фесенко считает, что украинская власть противодействует коронавирусу удовлетворительно. Ведь карантинные меры были введены достаточно вовремя. Безусловно, было немало "факапов", проблем и логистических ошибок. Однако пока – без фатальных последствий.

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"Правда, мы еще не вышли на пик эпидемии. Но сейчас ситуация под контролем. Не хорошо, не отлично, но удовлетворительно. В этом смысле я считаю, что власть делает почти все, что она может делать", – отметил политолог.

Справка. По данным опроса КМИС, 40% украинцев считают, что власть успешно противодействует коронавирусу. Однако негативно оценивают действия власти 48% опрошенных, 12% – не определились с ответом.

Дмитрий Симанский подчеркнул, что украинцы сейчас еще больше напуганы, чем обычно. Ведь коронавирус и экономический кризис дополнительно напугали и так уж довольно напуганных людей.

Паника и страхи – это для нас естественный способ существования. Поэтому опрашивать сейчас о том, хорошо ли власть защищает, нет смысла. Потому что когда украинец слышит, что кто-то его защищает тогда, когда он напуган, он уже благодарен єтому человеку или институтам,

– отметил он.

Фесенко отметил, что люди оценивают ситуацию с распространением вируса как более-менее удовлетворительную. Паника более проявлена на Буковине или в Киеве, где зафиксировано больше всего случаев. А в большинстве регионов это еще не приобрело массовых масштабов.



Политолог Владимир Фесенко / Фото liga.net

"Реальная паника может начаться, когда будут сотни или, не дай Бог, тысячи смертей ежедневно. А пока это мнимая опасность. Судя по опросам – у украинцев сдержанное, напряженное отношение. Но для большинства это угроза, которая не коснулась их лично", – добавил он.

Отметим, что 87% украинцев видят реальную угрозу распространения коронавируса в Украине. Однако лишь 51% считает, что COVID-19 может задеть их семью.

Что известно о коронавирусе в Украине?

За последние сутки в Украине зарегистрировали 93 новых случая коронавируса. Следовательно, по состоянию на вечер 2 апреля, в стране COVID-19 диагностировали у 897 пациентов. Всего 19 человек выздоровели, однако 22 человека умерли из-за осложнений, вызванных болезнью.



12 марта 2020 года по всей территории объявили карантин на три недели. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако его продлили до 24 апреля. С 25 марта во всех регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации.



Из-за угрозы распространения коронавируса власть закрыла ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры и запретила железнодорожное, авиа, автобусное и междугороднее пассажирское сообщение.

О действиях власти и идее чрезвычайного положения в Украине

Фесенко подчеркнул, что сначала министр внутренних дел Арсен Аваков выступал за введение чрезвычайного положения в Украине. Но когда понял, что Зеленский против, и есть критическая позиция бизнеса, отказался от такого варианта. Вероятно, не окончательно.

Сама идея чрезвычайного положения Авакову нужна как профилактическая граница, которую он уже сейчас должен иметь на всякий случай. На случаи мародерства или резкого роста проявлений криминальной активности,

– отметил эксперт.

Симанский подчеркнул, что в природе каждого политика – хотеть себе больше власти. К тому же, отдать больше власти политикам – это естественно и для общества в состоянии неуверенности и страха, который сейчас имеется.

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"Для любого менеджера, в частности политического, быть менеджером в кризисной ситуации и не иметь инструментов, чтобы этот менеджмент был эффективным, немного неожиданно. Поэтому не хочу строить теорий, что ввести чрезвычайное положение хотят, чтобы притеснять что-то", – добавил он.

По мнению Симанского, украинская власть, как и власть большинства стран мира, еще до конца не знает, что делать в ситуации очень тяжелого двойного кризиса, который охватил весь мир. Поэтому сейчас она старается найти любые инструменты и отработать любые сценарии.



Политтехнолог Дмитрий Симанский / Фото "Радио Свобода"

"Думаю, скоро мы увидим предложения, например, относительно базового дохода, обеспечение продовольственными наборами, сглаживание каких-то социальных проблем, а также по централизованной доставке для тех, кому не стоит выходить из дома", – считает политтехнолог.

Почему полиция не может контролировать все нарушения карантина

В Украине ввели жесткие карантинные ограничения. Несмотря на это, часть украинцев до сих пор ходят в людные места, а родители с детьми продолжают гулять на детских площадках. В то же время советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк подчеркнул, что правоохранители не могут следить за всеми нарушениями, ведь ограничены в своих действиях.

Как, по мнению Шкиряка, можно улучшить ситуацию – читайте здесь.

Как МИД помогает украинцам за рубежом

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что по состоянию на 2 апреля в посольства и консульства Украины обратились 13 757 украинцев. Из них 8 506 человек официально проинформировали о том, что хотят вернуться домой. Он также подчеркнул, что реальных механизмов помощи украинцам за рубежом есть много. И это не сводится к деньгам, что могут перевести родные, близкие или знакомые.

Подробнее о том, чем сейчас занимается МИД – читайте здесь.

О влиянии карантина на сельское хозяйство

Экономический эксперт Тарас Козак отметил, что Украина не может себе позволить сделать карантин в агрорегионах, ведь там сейчас идут весенне-полевые работы, от которых зависит будущий урожай. Если задержать посев, последствия могут быть катастрофическими. Страны мира ищут возможность баланса между карантином и жесткими ограничениями для экономики. Везде это может происходить по-разному и зависит от многих факторов.

Что экономист думает о серьезных мерах ограничения – читайте здесь.