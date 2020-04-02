Паніка почнеться, якщо тисячі помиратимуть щодня, – експерти про ставлення українців до COVID-19

Про ставлення українців до пандемії коронавірусу, можливе введення надзвичайного стану та дії влади в умовах подвійної кризи – в ефірі 24 каналу у програмі "Політична анатомія" говорили політолог Володимир Фесенко та політтехнолог Дмитро Сіманський.

Про ставлення українців до пандемії

Політолог Володимир Фесенко вважає, що українська влада протидіє коронавірусу задовільно. Адже карантинні заходи були запроваджені достатньо вчасно. Безумовно, було чимало "факапів", проблем та логістичних помилок. Проте поки що – без фатальних наслідків.

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"Щоправда, ми ще не вийшли на пік епідемії. Та наразі ситуація під контролем. Не добре, не відмінно, але задовільно. В цьому сенсі я вважаю, що влада робить майже все, що вона може робити", – зазначив політолог.

Довідка. За даними опитування КМІС, 40% українців вважають, що влада успішно протидіє коронавірусу. Натомість негативно оцінюють дії влади 48% опитаних, 12% – не визначилися з відповіддю.

Натомість Дмитро Сіманський підкреслив, що українці зараз ще більше налякані, ніж зазвичай. Адже коронавірус та економічна криза додатково налякали й так вже доволі наляканих людей.

Паніка і страхи – це для нас природний спосіб існування. Тому опитувати зараз про те, чи добре влада захищає, немає сенсу. Бо коли українець чує, що хтось його захищає тоді, коли він наляканий, він уже вдячний тій людині чи інституції,

– зазначив він.

Фесенко зазначив, що люди оцінюють ситуацію з поширенням вірусу як більш-менш задовільну. Паніка більш проявлена на Буковині чи в Києві, де зафіксовано найбільше випадків. А у більшості регіонів це ще не набуло масових масштабів.



Політолог Володимир Фесенко / Фото liga.net

"Реальна паніка може розпочатися, коли будуть сотні чи, не дай Бог, тисячі смертей щодня. А поки це уявна небезпека. Судячи по опитуваннях – в українців стримане, напружене ставлення. Але для більшості це загроза, яка не торкнулася їх особисто", – додав він.

Зазначимо, що 87% українців бачать реальну загрозу поширення коронавірусу в Україні. Проте лише 51% вважає, що COVID-19 може зачепити їхню родину.

Що відомо про коронавірус в Україні?За останню добу в Україні зареєстрували 93 нових випадків коронавірусу. Відтак, станом на вечір 2 квітня, в країні COVID-19 діагностували у 897 пацієнтів. Загалом 19 людей одужали, натомість 22 людини померли через ускладнення, спричинені хворобою.



12 березня 2020 року по всій території оголосили карантин на три тижні. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак його продовжили до 24 квітня. З 25 березня в усіх регіонах України ввели режим надзвичайної ситуації.



Через загрозу поширення коронавірусу влада закрила ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.

Про дії влади та ідею надзвичайного стану в Україні

Фесенко наголосив, що спочатку міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступав за введення надзвичайного стану в Україні. Але коли зрозумів, що Зеленський проти, і є критична позиція бізнесу, відмовився від такого варіанту. Ймовірно, не остаточно.

Сама ідея надзвичайного стану Авакову потрібна як профілактична рамка, яку він вже зараз повинен мати про всяк випадок. На випадки мародерства або різкого зростання проявів кримінальної активності,

– зазначив експерт.

Сіманський підкреслив, що у природі кожного політика – хотіти собі більше влади. До того ж, віддати більше влади політикам – це природно і для суспільства в стані непевності та страху, який зараз наявний.

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"Для будь-якого менеджера, зокрема політичного, бути менеджером в кризовій ситуації і не мати інструментів, щоб цей менеджмент був ефективним, трохи несподівано. Тому не хочу вибудовувати теорій, що запровадити надзвичайний стан хочуть, аби утискати щось", – додав він.

На думку Сіманського, українська влада, як і влада більшості країн світу, ще до кінця не знає, що робити у ситуації дуже важкої подвійної кризи, яка охопила весь світ. Тому зараз вона намагається знайти будь-які інструменти та відпрацювати будь-які сценарії.



Політтехнолог Дмитро Сіманський / Фото "Радіо Свобода"

"Думаю, скоро ми бачитимемо пропозиції, наприклад, щодо базового доходу, забезпечення продовольчими наборами, згладжування якихось соціальних проблем, а також щодо централізованої доставки для тих, кому варто не виходити з дому", – вважає політтехнолог.

Чому поліція не може контролювати усі порушення карантину

В Україні ввели жорсткі карантинні обмеження. Попри це, частина українців досі ходять у людних місцях, а батьки з дітьми продовжують гуляти на дитячих майданчиках. Водночас радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зорян Шкіряк підкреслив, що правоохоронці не можуть слідкувати за усіма порушеннями, адже обмежені у своїх діях.

Як, на думку Шкіряка, можна покращити ситуацію – читайте тут.

Як МЗС допомагає українцям за кордоном

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що станом на 2 квітня до посольств і консульств України звернулися 13 757 українців. З них 8 506 осіб офіційно поінформували про те, що хочуть повернутися додому. Він також наголосив, що реальних механізмів допомоги українцям за кордоном є багато. І це не зводиться до грошей, що можуть переказати рідні, близькі чи знайомі.

Детальніше про те, чим зараз займається МЗС – читайте тут.

Про вплив карантину на сільське господарство

Економічний експерт Тарас Козак зазначив, що Україна не може собі дозволити зробити карантин в агрорегіонах, адже там зараз ідуть весняно-польові роботи, від яких залежить майбутній врожай. Якщо затримати посів, наслідки можуть бути катастрофічними. Країни світу шукають можливість балансу між карантином та жорсткими обмеженнями для економіки. Всюди це може відбуватися по-різному і залежить від багатьох факторів.

Що економіст думає про серйозні заходи обмеження – читайте тут.