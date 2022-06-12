В панике бросали награбленное, – защитник Киева вспомнил, как оккупанты убегали от столицы

Защитник Киева вспомнил, как они с собратьями "молотили" оккупантов, чтобы не подпустить их в столицу. Русские убегали, бросая все.

Защитник Киева Андрей Кобзарь рассказал, что в самый жаркий период военные не имели никакой передышки. Они били по врагу, чтобы не подпустить его в столицу.

В МВД не исключают, что Россия может ударить по правительственному кварталу и историческому центру Киева

Россияне бросали все награбленное

Как отмечает Кобзарь, российские кафиры в панике убегали. При себе у них был лишний балласт, поскольку изрядно намародерили в домах украинцев. Однако, спасаясь от наших защитников, захватчики бросали по дороге все награбленное.

Защитник также добавил, что каждый метр и сантиметр украинской земли, которую тогда русские заняли, залит их кровью.

Перемалываем их, такова наша задача! Мы их всех убьем!

– подчеркнул Кобзарь.

Напомним, что россияне начали отходить с Севера в начале апреля. Уже 2 апреля в Минобороны заявили, что вся Киевская область освобождена от оккупантов. Правда, после ухода захватчиков мира открылись страшные зверства, совершаемые против мирного населения. К примеру, на улицах Бучи лежали десятки расстрелянных украинцев, еще сотни тел нашли в братских могилах.

Смотрите рассказ защитника о том, как кафиров гнали от Киева:

Есть ли повторная угроза наступления на Киев

Киев и дальше остается главной целью россиян. Захватив украинскую столицу, захватчикам было бы легче всего установить контроль над всей Украиной. Именно поэтому замминистра обороны Анна Маляр заявила, что угроза для Киева со стороны России теперь будет всегда . Однако нет подтверждений информации, что россияне собираются в ближайшее время повторно наступать на столицу.

Однако не следует забывать и об угрозе ракетных ударов. 5 июня захватчики в очередной раз атаковали Киев . Войска агрессора ударили по столице Украины утром, выпустив ракеты из Каспийского моря. Они разрушили Дарницкий вагоно-ремонтный завод.

В МВД также не исключают, что Россия может ударить по правительственному кварталу и историческому центру Киева. Дело в том, что Путин недавно выдал такие угрозы. Сказал, что его армия может "ударить по местам, где еще не наносила ударов".

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