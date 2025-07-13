После атаки на российской "Энергии" в Ельце заметно поражение: появился новый спутниковый снимок

В конце мая Силы обороны Украины атаковали ПАО "Энергия" в городе Елец, что в Липецкой области, после чего сообщалось о возгорании и нескольких поражениях. Повторный обстрел был осуществлен 3 июля.

Осинтеры показали, как выглядела "Энергия" по состоянию на 12 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OSINT-канал "КиберБорошно".

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Ситуация на ПАО "Энергия" по состоянию на 12 июля

в результате повторной атаки 3 июля на ПАО "Энергия" было поражено производственное здание.

Появился снимок, который подтверждает это.

Последствия повторного обстрела ПАО "Энергия" / Фото "КиберБорошна"

Осинтеры также отметили, что на опубликованном снимке видно, что пробитая крыша после прошлой атаки была восстановлена.

Напомним, что основная продукция ПАО "Энергия", выполняющая государственные оборонные заказы:

батареи для авиации и флота, обеспечивающие энергоснабжение бортовых систем,

источники тока для ракетных комплексов, в частности для ракет "Булава" и космических аппаратов,

литий-ионные аккумуляторы, которые применяются в беспилотниках.

Предприятие активно работает на российскую армию. В 2024 году объемы его производства выросли в 1,7 раза.

При этом "Энергия" находится под санкциями ЕС, США, Японии и других стран.