Папа Франциск помолился за мир для украинцев и "пасхальный свет" для россиян

Во время мессы по случаю Пасхи глава католической церкви помолился о мире для украинцев. Впрочем, не забыл Папа Римский и о гражданах государства-агрессора.

Папа Франциск возглавил мессу на площади Святого Петра в Ватикане. В выступлении перед верующими, количество которых оценили в 100 тысяч, он попросил Бога помочь украинскому народу.

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Что именно сказал Папа Римский

Помоги любому украинскому народу на пути к миру и вылей пасхальный свет на российский народ. Утешь раненых и тех, кто потерял из-за войны своих близких, и поступи, чтобы пленные смогли вернуться цели и здоровы к своим семьям,

– заявил Папа Франциск.

Также он попросил "открыть сердца" всего международного сообщества, чтобы оно прилагало усилия для завершения войны и всех конфликтов.

В Риме 7 апреля прошла Крестная дорога. На ней Ватикан снова решил "соединить" жертву и агрессора. В частности, планировали, что на одной из остановок крест должен был нести украинский и российский подростки.

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Реакция МИД на тексты во время Крестного шествия