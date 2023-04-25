Хочет обсудить войну и Украину: Папа Франциск собрался в гости к Орбану
Источник:Reuters
Папа Франциск уже в ближайшие дни отправится в трехдневную поездку в Венгрию. Там он проведет частные переговоры со сторонником Путина венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.
Известно, что Франциск едет в Венгрию, чтобы выполнить обещание официального визита после остановки всего на 7 часов для закрытия церковного конгресса в Будапеште в 2021 году на пути в Словакию.
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Это будет его первая поездка после того, как он был госпитализирован из-за бронхита в марте.
Цель визита папы Римского в Венгрию
Кроме частных переговоров с Орбаном, папу Римского ждут и публичные выступления. Они будут посвящены темам:
- войны России в Украине,
- миграции,
- и христианских корней Европы.
Хотя главной целью поездки является встреча с венгерскими католиками, Франциск признал в воскресенье, что на ее содержание влияют текущие события.
Это также будет поездка в центр Европы, который продолжает страдать от холодных ветров войны, в то время как перемещение такого большого количества людей поставило на повестку дня срочные гуманитарные вопросы,
– сказал он.
Папа Римский встретится с премьером Шмыгалем
Папа Римский Франциск примет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 27 апреля, накануне апостольского визита понтифика в Венгрию. Встреча в Апостольском дворце запланирована в четверг на 9:00.
Украинский Премьер-министр прибудет в Италию в среду, 26 апреля, где примет участие в двусторонней конференции по восстановлению Украины и представит ее итоги вместе с Премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
Позиция Ватикана и, в частности, Папы Римского относительно войны в Украине, мягко говоря, очень удивительно. Понтифик постоянно пытается примирить жертву и агрессора. Однако забывает, что для того, чтобы "мириться", нужно быть, по крайней мере, живым. Ведь Россия ежедневно убивает и гражданских, и военных украинцев.