Папа Франциск уже в ближайшие дни отправится в трехдневную поездку в Венгрию. Там он проведет частные переговоры со сторонником Путина венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Известно, что Франциск едет в Венгрию, чтобы выполнить обещание официального визита после остановки всего на 7 часов для закрытия церковного конгресса в Будапеште в 2021 году на пути в Словакию.

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Это будет его первая поездка после того, как он был госпитализирован из-за бронхита в марте.

Цель визита папы Римского в Венгрию

Кроме частных переговоров с Орбаном, папу Римского ждут и публичные выступления. Они будут посвящены темам:

войны России в Украине,

миграции,

и христианских корней Европы.

Хотя главной целью поездки является встреча с венгерскими католиками, Франциск признал в воскресенье, что на ее содержание влияют текущие события.

Это также будет поездка в центр Европы, который продолжает страдать от холодных ветров войны, в то время как перемещение такого большого количества людей поставило на повестку дня срочные гуманитарные вопросы,

– сказал он.

Папа Римский встретится с премьером Шмыгалем

Папа Римский Франциск примет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 27 апреля, накануне апостольского визита понтифика в Венгрию. Встреча в Апостольском дворце запланирована в четверг на 9:00.

Украинский Премьер-министр прибудет в Италию в среду, 26 апреля, где примет участие в двусторонней конференции по восстановлению Украины и представит ее итоги вместе с Премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Позиция Ватикана и, в частности, Папы Римского относительно войны в Украине, мягко говоря, очень удивительно. Понтифик постоянно пытается примирить жертву и агрессора. Однако забывает, что для того, чтобы "мириться", нужно быть, по крайней мере, живым. Ведь Россия ежедневно убивает и гражданских, и военных украинцев.