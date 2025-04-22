Начал реформировать церковь, – религиовед назвала особенности правления Папы Франциска

21 апреля 2025 года умер Папа Римский Франциск. Накануне он поздравлял верующих с Пасхой. Понтифик имел немалое влияние на церковь, пытаясь реформировать ее.

Религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович рассказала 24 Каналу, что Папа Франциск был более открытым к своим верующим, чем его предшественники. Он ориентировался не на интеллектуальную часть своей церкви, а на простых людей.

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"Он фактически вышел из этой среды. Франциск всех поражал своим очень скромным образом жизни. Например, до болезни он ездил на общественном транспорте", – сказала она.

Достижения Папы Римского

Людмила Филипович отметила, что Папа Франциск начал реформировать церковь.

Главное для меня – он ее сделал более открытой для общества. Я не знаю сколько людей встречались с папой за все 12 лет его понтификата, но он часто путешествовал, встречаясь с большой массой верующих,

– подчеркнула она.

Франциску была по душе простая, открытая и доверительная коммуникация.

Кроме того, он сократил количество кардиналов, обновил их состав.

Понтифик был достаточно уникальным на этом престоле святого Петра, ведь был едва ли не первым, кто не был европейцем, а из Южной Америки. Это тоже накладывало определенное своеобразие на его управление церковью,

– высказалась доктор философских наук.

Со временем всем, вероятно, еще удастся подробнее узнать о его папстве, что он делал и как думал.

Отношение к Украине

По мнению Филипович, определить влияние Папы на российско-украинскую войну пока сложно, ведь его деятельность оценивают по-разному.

Он прилагал усилия связанные с освобождением украинских пленных, способствовал возвращению детей, которых Россия незаконно вывезла с территории Украины,

– отметила она.

Кроме того, Франциск закупал генераторы постоянного питания для украинцев, которые жили в восточных областях нашего государства.

Важно! Похороны Папы Франциска состоятся в субботу, 26 апреля 2025 года, а верующие будут иметь несколько дней, чтобы попрощаться с ним. Церемония прощания будет проходить в скромном формате – в соответствии с его завещанием, без торжеств и традиционных ритуалов. Понтифика похоронят в простом деревянном гробу в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме, что станет прецедентом для папских захоронений.

Религиовед подчеркнула, что не стоит забывать, что Папа Франциск был живым человеком, который не мог всем нравиться. Однако в своих высказываниях он не отступал от христианской линии, призывая любить ближнего, любить врага и быть милосердным и справедливым.