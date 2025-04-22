Релігієзнавиця, докторка філософських наук Людмила Филипович розповіла 24 Каналу, що Папа Франциск був відкритішим до своїх вірян, ніж його попередники. Він орієнтувався не на інтелектуальну частину своєї церкви, а на простих людей.

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"Він фактично вийшов із цього середовища. Франциск всіх вражав своїм дуже скромним способом життя. Наприклад, до хвороби він їздив на громадському транспорті", – сказала вона.

Здобутки Папи Римського

Людмила Филипович зазначила, що Папа Франциск почав реформувати церкву.

Головне для мене – він її зробив більш відкритою для суспільства. Я не знаю скільки людей зустрічалися з папою за всі 12 років його понтифікату, але він часто подорожував, зустрічаючись з великою масою вірян,

– підкреслила вона.

Франциску була до душі проста, відкрита та довірлива комунікація.

Крім того, він скоротив кількість кардиналів, оновив їхній склад.

Понтифік був достатньо унікальним на цьому престолі святого Петра, адже був чи не першим, хто не був європейцем, а з Південної Америки. Це теж накладало певну своєрідність на його керування церквою,

– висловилась докторка філософських наук.

З часом усім, ймовірно, ще вдасться детальніше дізнатися про його папство, що він робив та як думав.

Ставлення до України

На думку Филипович, визначити вплив Папи на російсько-українську війну поки складно, адже його діяльність оцінюють по-різному.

Він докладав зусилля пов'язані зі звільненням українських полонених, сприяв поверненню дітей, яких Росія незаконно вивезла з території України,

– зазначила вона.

Крім того, Франциск закупляв генератори постійного живлення для українців, які жили у східних областях нашої держави.

Важливо! Похорон Папи Франциска відбудеться в суботу, 26 квітня 2025 року, а віряни матимуть кілька днів, щоб попрощатися з ним. Церемонія прощання проходитиме в скромному форматі – відповідно до його заповіту, без урочистостей і традиційних ритуалів. Понтифіка поховають у простій дерев'яній труні в базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі, що стане прецедентом для папських поховань.

Релігієзнавиця підкреслила, що варто не забувати, що Папа Франциск був живою людиною, яка не могла усім подобатись. Проте у своїх висловлюваннях він не відступав від християнської лінії, закликаючи любити ближнього, любити ворога та бути милосердним та справедливим.