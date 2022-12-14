"Там великие страдания": Папа просит праздновать Рождество скромно, а деньги передать Украине

В канун католического Рождества, которое отмечают 25 декабря, Папа Римский Франциск сделал заявление. Он призвал верующих отпраздновать скромнее, а сэкономленные средства передать Украине.

Папа призвал к "скромному" Рождеству, чтобы помочь Украине

Понтифик призвал молиться за украинский народ, который много страдает. Об этом он сказал во время всеобщей аудиенции в среду, 14 декабря.

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Папа Римский Франциск подчеркнул, что устраивать праздник этот прекрасно, но призвал сделать это скромнее, с экономией на подарках, и пожертвованные для помощи "страдающему народу Украины".

Проведем скромнее Рождество, а сэкономленное отправим украинскому народу, который в этом нуждается. Там большие страдания, там голодают и страдают от холода,

– сказал Папа Франциск.

Он также подчеркнул, что многие умирают из-за того, что поблизости нет врачей и медперсонала. По его словам, миру стоит праздновать Рождество с народом Украины в сердцах, с конкретным жестом для них.

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