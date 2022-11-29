Папа Римский до сих пор боится признавать россиян убийцами: ему посоветовали приехать в Украину

Несмотря на ужасные преступления, которые россияне совершают на территории Украины, Папа Римский до сих пор боится признавать их убийцами.

Его предшественник также считал Гитлера или Муссолини не совсем фашисты. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк.

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По его словам, в Ватикане пытаются выстроить определенный мостик, ведь Путина сегодня или завтра не станет, а с россиянами еще придется работать.

Папа все же пытается держать мостик. Пытается играть в политику. Плюс не исключаем, определенные бизнес-интересы Ватикана. Самое главное – очень большое количество людей, мотивированных рублем для того, чтобы сидеть у Папы и объяснять ему его картинку мира.

– объяснил Николай Давидюк.

Эксперт считает, если Папа приедет в Бердянск, Бучу, Херсон, его мировоззрение изменится. Не верится, что понтифик не может приехать. Он навещал Тунис, Бахрейн и ничего не произошло.

"Если он переживает, то его здесь будут носить на руках. Он не будет ступать на свои святые ноги – его будут носить на руках, но он должен увидеть всю ту боль, горе и страдания украинского народа. Почему нет? Чего бояться?", – отметил политолог.

Давидюк рассказал, что в Украине также есть некоторые опасения от консультантов, которые советуют политическому руководству: "А если Папа приедет и скажет что-то не то". Давайте откровенно – 9 месяцев он постоянно говорит что-то не то.

Пусть приезжает и смотрит. Он тоже человек. Если мы изменили Шольца и Штайнмайера, который предлагал предательскую формулу и упаковывал ее в очень сладкую конфету, то почему Папа не может приехать? Почему мы думаем, что он не изменится и в нем нет ничего человеческого?

– акцентировал Давидюк.

"Да, мы понимаем, что Папа антиамериканист, что Запад нам помогает. Но в первую очередь он человек, потом священник, потом политик. Я думаю, что нужно сделать ставку на то, что он человек и вот тогда его привозить", – добавил политолог.

Какова роль Папы в этой войне

По мнению Давидюка, Папа примет роль второго плана. Однако он также точно самая потерянная надежда этой войны. Папа мог быть лучшим и эффективным переговорщиком, но им не стал. По одной причине – его руки были слишком близки к России.

"Если бы он был равноудален и действительно находился в Ватикане, а не на полпути в Москву, он действительно мог бы быть этим переговорщиком и мог бы принести мир. Это на самом деле была бы его большая сильная персональная победа", – добавил Давидюк.

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