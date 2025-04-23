В МИД заявили, что Папа Франциск лично присоединился к освобождению командиров "Азова"

Папа Римский Франциск при жизни сделал ряд противоречивых заявлений о войне. Но в то же время он помогал Украине.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на слова советника министра иностранных дел по вопросам религиозной дипломатии Дениса Коляды в эфире Новости.LIVE.

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Как Папа Римский смог надавить на Россию, чтобы та отдала азовцев

Денис Коляда сообщил: с патриархом Кириллом Папа говорил только раз. И назвал Гундяева алтарным мальчиком для Путина. Поэтому освобождение командиров "Азова" произошло не благодаря беседам с главой РПЦ.

Он использовал то, что дано Папе, – право телефонного звонка к любому с просьбой помочь. Папа никому не обязан, а Папе немножко обязаны все. Мировые лидеры, наверняка, ожидают, что им позвонит Папа. Это очень важно. И он использовал, наверное, эти механизмы, чтобы освободить наших военных,

– предположил Коляда.

А вторым механизмом могла быть молитва, значение которой не стоит преуменьшать. Франциск постоянно молился за Украину, ему была близка наша культура, потому что его воспитывал украинский священник.

Справка. СМИ в 2022 году писали, что Папа присоединился к освобождению командиров "Азова". В мае того года он встретился с женами бойцов полка "Азов", когда защитники еще были на "Азовстали". Впоследствии он трижды просил открыть гуманитарный коридор в Мариуполь. Людей могли эвакуировать катером под флагом Ватикана. Но Кремль отказался.



Однако, Папа говорил с представителями Турции и КНР и в конце концов смог добиться обмена. И того, чтобы азовцев не судили в клетках, как планировала Москва.

После смерти Папы Римского становятся известны ранее скрытые подробности. В частности, и о тайной помощи понтифика Украине. Например, журналисты информируют о том, что Франциск покупал дроны для ВСУ. И, хотя это не подтвержденная информация, она интересна.

Легендарный парамедик Юлия Паевская ("Тайра") считает, что глава католической церкви не был врагом Украины. Она подтвердила, что понтифик способствовал проведению обменов пленными и возвращению украденных детей. И знал правду об Украине.

К тому же кардинал Конрад Краевский посетил Украину более 10 раз. Ватикан передавал термобелье, медикаменты, электрогенераторы, скорые.