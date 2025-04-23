Деталі передає 24 Канал з посиланням на слова радника міністра закордонних справ з питань релігійної дипломатії Дениса Коляди в ефірі Новини.LIVE.

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Як Папа Римський зміг натиснути на Росію, щоб та віддала азовців

Денис Коляда повідомив: з патріархом Кірілом Папа говорив лише раз. І назвав Гундяєва вівтарним хлопчиком для Путіна. Тож звільнення командирів "Азову" відбулося не через бесіди з главою РПЦ.

Він використовував те, що дано Папі, – право телефонного дзвінка до будь-кого з проханням допомогти. Папа нікому не зобов'язаний, а Папі трошки зобов'язані всі. Світові лідери, напевно, очікують, що до них подзвонить Папа. Це дуже важливо. І він використовував, напевно, ці механізми, щоб звільнити наших військових,

– припустив Коляда.

А другим механізмом могла бути молитва, значення якої не варто применшувати. Франциск постійно молився за Україну, йому була близька наша культура, бо його виховував український священник.

Довідка. ЗМІ у 2022 році писали, що Папа долучився до звільнення командирів "Азову". У травні того року він зустрівся з дружинами бійців полку "Азов", коли захисники ще були на "Азовсталі". Згодом він тричі просив відкрити гуманітарний коридор до Маріуполя. Людей могли евакуювати катером під прапором Ватикану. Та Кремль відмовився.



Але Папа говорив із представниками Туреччини та КНР і зрештою зміг домогтися обміну. І того, щоб азовців не судили в клітках, як планувала Москва.

Після смерті Папи Римського стають відомі раніше приховані подробиці. Зокрема, і про таємну допомогу понтифіка Україні. Наприклад, журналісти інформують про те, що Франциск купував дрони для ЗСУ. І, хоча це не підтверджена інформація, вона є цікавою.

Легендарна парамедикиня Юлія Паєвська ("Тайра") вважає, що глава католицької церкви не був ворогом України. Вона підтвердила, що понтифік сприяв проведенню обмінів полоненими і поверненню вкрадених дітей. І знав правду про Україну.

До того ж кардинал Конрад Краєвський відвідав Україну понад 10 разів. Ватикан передавав термобілизну, медикаменти, електрогенератори, швидкі.