"Россия воюет против Украины": Папа Римский впервые обвинил Москву в агрессии

Папа Римский Франциск обратился к членам дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом Престоле, с ежегодным посланием "Состояние мира". В нем он впервые не просто осудил войну в Украине, а назвал агрессора.

Ранее Франциск избегал непосредственно называть страну, начавшую войну в Украине. К тому же в августе 2023 года он обратился к россиянам по видео и сказал буквально следующее: "Вы наследники великой России, никогда не отказывайтесь от этого наследия. Спасибо за ваш способ быть россиянами".

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Что сказал Папа Римский о российской агрессии

Папа напомнил о почти двухлетней широкомасштабной войне, которую Россия ведет против Украины, повлекшей большое количество жертв и массовых разрушений,

– цитирует его слова пресс-служба Ватикана.

Таким образом он отошел от простого выражения солидарности с Украиной. Публично и прямо назвать, кто виноват в нападении, – это важный шаг.

По мнению Папы Римского, война в Украине доказывает, что современные войны не ограничиваются полями сражений, ведь они ведутся повсюду.

"Больше нет отличия между военными и гражданскими целями, нет ни одного конфликта, который бы не заканчивался тем или иным образом неизбирательным ударом по гражданскому населению", – сказал он.

В то же время Франциск повторил "миролюбивую" мантру о том, что "нужно договариваться".

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Папа Римский считает, что идет Третья мировая

Большая часть речи была посвящена конфликтам в мире и "ответственности отдельных лиц и народов за укрепление мира". Ведь мир, по его словам, не только Божий дар, но и ответственность людей.

Понтифик выразил обеспокоенность ростом конфликтов в мире и назвал это "третьей мировой, ведущейся по частям". Он упомянул ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке, Кавказе и осудил нарушение международного гуманитарного права. В Ватикане считают, что "серьезные нарушения являются военными преступлениями, требующими не только идентификации, но и предотвращения".

Как Франциск объяснил свои слова о "величии России"