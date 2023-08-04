Обломки ракет и сноп пшеницы: Папа Римский встретился с юными украинцами и извинился за войну

В Лиссабоне Папа Римский встретился с украинской молодежью. Они рассказали ему правду о войне в Украине и подарили символические подарки.

В португальской столице Папа Римский встретился с юными украинскими, которых сопровождали представители Украинской греко-католической церкви. По словам представителя УГКЦ отца Романа Демуша, эта встреча была очень эмоциональной. Молодежь подарила Папе символические подарки, а он утирал им слезы и извинялся за войну.

Смотрите также Европа не выявляет креатива для урегулирования войны, – Папа Римский снова заговорил об Украине

Обломки ракет и кусок хлеба

Встретиться с Папой в Лиссабон прибыло 500 юных украинцев. Они рассказали главе Католической церкви о пережитых страданиях за полгода войны, а также вручили ему гостинцы: сноп пшеницы, каравай и зарваницкую воду. Все подарки имели символический подтекст. Украинская молодежь хотела через них донести, что в Украине люди погибают не только из-за вражеских ракетных обстрелов, но и из-за прямых их последствий: от голода и нехватки воды.

Одна из гостей, украинка Ирина Бельская, передала Папе обломки ракет. Это те самые, что упали во двор церкви в Бериславе Херсонской области. Сама женщина из семьи священников. Она поделилась с Папой тем, как их храм стал убежищем для многих людей.

Папа Римский встретился с украинской молодежью/ Фото УГКЦ

Папа извинялся за войну

Папа Римский внимательно слушал рассказы украинских детей и всматривался в их лица, рассказывает отец Роман Демуш. Он был не многословен, однако заверил молодежь, что в своих молитвах упоминает Украину. Также понтифик извинился, что не имеет возможности повлиять на ситуацию в Украине и сделать для нее больше.

Папа Римский и война в Украине