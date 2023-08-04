У португальській столиці Папа Римський зустрівся з юними українцями, яких супроводжували представники Української греко-католицької церкви. За словами представника УГКЦ отця Романа Демуша, ця зустріч була дуже емоційною. Молодь подарувала Папі символічні подарунки, а він втирав їм сльози і вибачався за війну.

Дивіться також Європа не виявляє креативу для врегулювання війни, – Папа Римський знову заговорив про Україну

Уламки ракет і шматок хліба

Зустрітися з Папою до Лісабону прибуло аж 500 юних українців. Вони розповіли главі Католицької церкви про пережиті страждання за пів року війни, а також вручили йому гостинці: сніп пшениці, коровай та зарваницьку воду. Усі дарунки мали символічний підтекст. Українська молодь хотіла через них донести, що в Україні люди гинуть не лише через ворожі ракетні обстріли, але й через безпосередні їхні наслідки: від голоду і нестачі води.

Одна з гостей, українка Ірина Більська передала Папі уламки ракет. Це ті самі, що впали на подвірʼя церкви в Бериславі, що на Херсонщині. Сама жінка із родини священників. Вона поділилася з Папою тим, як їхній храм став притулком для багатьох людей.

Папа Римський зустрівся з українською молоддю/ Фото УГКЦ

Папа вибачався за війну

Папа Римський уважно слухав розповіді українських дітей та вдивлявся в їхні обличчя, розповідає отець Роман Демуш. Він був не багатослівний, однак запевнив молодь, що у своїх молитвах згадує Україну. Також понтифік вибачився, що не має можливості вплинути на ситуацію в Україні та зробити для неї щось більше.

Папа Римський та війна в Україні