Папа Римский отменил поездку после операции: что сообщили в Ватикане

Папа Римский Лев XIV вынужден изменить свои планы из-за восстановления после хирургического вмешательства. Несмотря на положительные результаты обследований, врачи рекомендовали понтифику пока воздержаться от некоторых поездок.

Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Святого Престола.

Почему Папа Римский отменил поездку?

Лев XIV должен был посетить Ассизи 27 октября, чтобы принять участие во встрече "Невооруженный и разоружающий мир". Предполагалось, что понтифик прибудет в город на вертолете.

Однако после операции врачи посоветовали ему временно избегать таких перелетов. Из-за этого запланированную поездку отменили.

В то же время в Ватикане заверили, что состояние здоровья Папы Римского улучшается.

Послеоперационное восстановление проходит очень хорошо,

– отметили в пресс-службе Святого Престола.

Что известно об операции Льва XIV?

13 октября Папе Римскому провели операцию по удалению нижней доли правого легкого. Причиной стала аденокарцинома – один из самых распространенных видов рака легких.

17 октября понтифика выписали из римской больницы Джемелли, после чего он вернулся в Ватикан и начал постепенно возобновлять свою деятельность.

21 октября врачи сообщили, что опухоль была локализованной, а результаты дополнительных исследований подтвердили отсутствие необходимости в дальнейшем противоопухолевом лечении.

Напомним, 18 октября Папа Римский Лев XIV впервые появился перед верующими после операции на легких. Понтифик прочитал традиционную молитву "Ангел Господень" и поблагодарил всех, кто поддерживал его во время лечения.