Папа Римский может отречься от престола, – Corriere della Sera

На днях Папу Римского Франциска госпитализировали с двусторонней пневмонией в римскую больницу Gemelli. Предполагают, что он может отречься от престола.

Как отмечает Corriere della Sera со ссылкой на кардинала Джанфранка Равази, это произойдет, если состояние здоровья Франциска ухудшится и он не сможет выполнять свои обязанности. Он также сказал, что Папа хочет довести до конца Юбилейный год христианства, который отмечает католическая церковь.

Напомним, сейчас Франциск находится в больнице из-за полимикробной инфекции в легких.