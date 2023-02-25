Папа Римский надел браслет из "Азовстали" и получил символические подарки из Украины

В годовщину полномасштабной войны Папа Римский продемонстрировал поддержку украинского народа. Понтифик надел на руку знаковый браслет из стали "Азовстали".

Украинская делегация посетила Папу Римского. Члены делегации просили его быть на стороне Украины и помочь освобождению из плена всех граждан Украины.

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Что получил понтифик в подарок

Франциску подарили ветку хлопка, флаг из освобожденной деревни в Николаевской области и соль "Мощь" из Соледара. А еще была монетка "Мариуполь", сердце Мариуполя и браслет из стали.

Вместе с символами несокрушимости украинская делегация передала понтифику список пленных гражданских и военных, оборонявших город от российской армии. Папу попросили приобщить голос Ватикана к их немедленному увольнению.

Папа Римский получил символические подарки из Украины / Фото Наталья Емченко

Что стоит знать о браслетах "Азовсталь"

Проект по продаже браслетов "Азовсталь. Символ несокрушимости" запустили в рамках платформы United24. Все средства были направлены на закупку дронов для украинских военных.

К слову, один браслет стоил 1500 гривен. Последний браслет из довоенной партии металла легендарного комбината "Азовсталь" был продан 14 декабря. Общий тираж браслетов составил 100 000 штук. Их раскупили в 44 странах мира.

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