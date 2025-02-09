Папа Римский не смог завершить проповедь: что понтифик сказал о войне в Украине

В воскресенье, 9 февраля, Папа Римский проповедовал на площади Святого Петра по случаю юбилея вооруженных сил, полиции и сил безопасности. Он вспомнил об Украине, но не смог завершить выступление из-за проблем с дыханием.

Поэтому понтифик передал текст церемониймейстеру. Об этом сообщает Vatican News, передает 24 Канал.

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О чем шла речь в проповеди

Папа призвал, чтобы военнослужащие считали себя "служителями безопасности и свободы народов".

Эта вооруженная служба должна осуществляться только с целью законной самообороны, а не с целью навязывать господство над другими народами. Всегда соблюдая международные конвенции по ведению войны, а прежде всего – со священным уважением к жизни и к созданию,

– убежден Франциск.

Он также призвал к молитве за мир в "страждущей Украине", а также в Палестине, Израиле, Мьянме, на всем Ближнем Востоке и не только.

Пусть повсюду замолчит оружие, и пусть будет услышан крик народов, которые просят мира,

– сказал Папа.

Напомним, накануне, 1 февраля, понтифик призвал украинскую молодежь прощать врагов ради построения мирного будущего. На видеоконференции он отвечал на вопросы и слушал истории тех, кого непосредственно коснулась война.