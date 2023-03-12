Больше хочет приехать в Москву, чем Киев, – политолог о заявлении Папы Римского

Папа Римский поставил удивительный ультиматум. Мол, готов приехать в Киев, но при этом обязательно посетит и Москву. Он отметил, или поедет в обе столицы, или не отправится ни в одну.

Политолог Николай Давыдюк назвал высказывание понтифика "папским шантажом", демонстрирующим, кто здесь Папа. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его мнению, это выглядит так, будто понтифик больше хочет приехать в Москву, чем в Киев.

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Папа станет на нашу сторону

Он считает, что это негативная тенденция, ведь Папа должен быть не только духовным лидером для миллиардов людей по всему миру, но и хорошим политическим лидером и не поддаваться на путинский фашистский шантаж.

По его словам, Папа Римский должен быть положительным западным лидером, стоящим на основах демократии, свободы слова, свободы человека и защиты прав людей.

Если Папа очень хочет в Москву, пусть едет. И еще лучше, если приедет в Киев. Что Кремль ему может предложить – несколько миллиардов, некий циничный план мирного урегулирования. А Украина покажет ему человечность, а также черную сторону войны и разрухи, к которой привела путинская агрессия на нашей территории,

– уверен Давидюк.

По его мнению, увидев Бучу, Бородянку, Сумщину, Херсонщину, понтифик однозначно будет на нашей стороне. Ведь фашисты не заставят его занять ту сторону, которую хотят они.

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Диаспора в Аргентине должна помочь

Давидюк отметил, что Украине в этом вопросе нужно активнее работать через диаспору в Аргентине (Папа Римский Франциск родился в Буэнос-Айресе – 24 Канал). Понтифик ведь считает себя антиамериканистом, а Россия на этом играет.

Именно мощная украинская диаспора в Аргентине помогла бы нам работать с Папой Франциском,

– уверен он.

Политолог отметил, что Папа Римский – это также вход в Латинскую Америку, и поэтому очень важно, чтобы он помог нам убедить всех политиков, ревностных католиков там, чтобы он помог нам цементировать их поддержку нас.

"Когда это произойдет, это будет действительно победа. Поэтому визит Папы, это не только борьба за Папский престол в Риме, но и борьба за миллиард людей, проживающих в "глобальном Юге". Это то, что нам предстоит достичь", – подчеркнул Николай Давидюк.

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