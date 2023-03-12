Політолог Микола Давидюк назвав висловлювання понтифіка "папським шантажем", який демонструє, хто тут Папа. Про це він розповів 24 Каналу. На його думку, це виглядає так, нібито понтифік більше хоче приїхати до Москви, ніж до Києва.

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Папа стане на наш бік

Він вважає, що це є негативною тенденцією, адже Папа має бути не тільки духовним лідером для мільярдів людей по всьому світу, але й гарним політичним лідером і не піддаватися на путінський фашистський шантаж.

За його словами, Папа Римський має бути позитивним західним лідером, який стоїть на основах демократії, свободи слова, свободи людини і захисту прав людини.

Якщо Папа дуже хоче в Москву, нехай їде. І ще краще, якщо приїде до Києва. Що Кремль йому може запропонувати – кілька мільярдів, якийсь цинічний план мирного врегулювання. А Україна покаже йому людяність, а також чорний бік війни і розрухи, до якої призвела путінська агресія на нашій території,

– впевнений Давидюк.

На його думку, побачивши Бучу, Бородянку, Сумщину, Херсонщину понтифік однозначно буде на нашому боці. Адже фашисти не змусять його зайняти той бік, який хочуть вони.

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Діаспора в Аргентині має допомогти

Давидюк зауважив, що Україні у цьому питання треба активніше працювати через діаспору в Аргентині (Папа Римський Франциск народився в Буенос-Айресі – 24 Канал). Адже понтифік вважає себе антиамериканістом, а Росія на цьому грає.

Саме потужна українська діаспора в Аргентині допомогла б нам працювати з Папою Франциском,

– впевнений він.

Політолог відзначив, що Папа Римський – це також вхід в Латинську Америку, і тому дуже важливо, щоб він допоміг нам переконати всіх політиків, які є ревними католиками там, щоб він допоміг нам цементувати їхню підтримку нас.

"Коли це станеться, це буде дійсно перемога. Тому візит Папи, це не тільки боротьба за Папський престол в Римі, але й боротьба за мільярд людей, які проживають в "глобальному Півдні". Це те, що нам потрібно буде здобути", – наголосив Микола Давидюк.

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