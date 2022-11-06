"Русский гуманизм" и "Достоевский вдохновляет": Папа Римский оскандалился заявлением об убийцах

Папа Римский снова "отличился" скандальным заявлением. Пока Россия ежедневно убивает украинцев, понтифик заявил, что "очень уважает русский гуманизм".

Скандальное заявление Папа Римский сделал во время интервью. Он заявил, что после начала полномасштабного вторжения ходил в российское посольство и общался там с представителем страны-оккупанта.

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Папа Римский заявил, что был готов ехать в Москву. Однако Сергей Лавров заявил, что "пока не нужно". Понтифик подчеркнул, что с тех пор Святой Престол работает над тем, чтобы найти решение.

В то же время Папа Римский сделал скандальное заявление о россиянах, которые убивают в Украине взрослых и детей, а также уничтожают города и села. Захватчиков понтифик назвал "великим народом" и заявил о якобы русском гуманизме.

Папа Римский подчеркнул, что очень уважает россиян. А Достоевский вообще "вдохновляет думать о христианстве".

Подытожил свои слова понтифик тем, что очень любит украинцев и очень любит россиян.

Скандальные заявления Папы Римского

Папа Римский призвал Владимира Зеленского и Владимира Путина к переговорам. Это в то время, когда российские ракеты летели на украинские города, чтобы убивать украинцев.

Также понтифик называл российскую пропагандистку Дарью Дугину, которую якобы убили в России, "невинной жертвой". Тогда глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заметил, что "украинское сердце разрывается от слов Папы".

Кроме того, весной 2022 года Папа Римский охарактеризовал свои отношения с Патриархом Кириллом как "очень хорошие". Тем временем Кирилл благословлял убийства украинцев.

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