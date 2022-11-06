"Русский гуманизм" и "Достоевский вдохновляет": Папа Римский оскандалился заявлением об убийцах

6 ноября 2022 , 21:34
Читати новину українською

Источник:

Vatican News

Папа Римский снова "отличился" скандальным заявлением. Пока Россия ежедневно убивает украинцев, понтифик заявил, что "очень уважает русский гуманизм".

Скандальное заявление Папа Римский сделал во время интервью. Он заявил, что после начала полномасштабного вторжения ходил в российское посольство и общался там с представителем страны-оккупанта.

Заметьте Священнослужители также смотрят порно: папа Франциск призвал сохранить чистое сердце

Папа Римский заявил, что был готов ехать в Москву. Однако Сергей Лавров заявил, что "пока не нужно". Понтифик подчеркнул, что с тех пор Святой Престол работает над тем, чтобы найти решение.

В то же время Папа Римский сделал скандальное заявление о россиянах, которые убивают в Украине взрослых и детей, а также уничтожают города и села. Захватчиков понтифик назвал "великим народом" и заявил о якобы русском гуманизме.

Папа Римский подчеркнул, что очень уважает россиян. А Достоевский вообще "вдохновляет думать о христианстве".

Подытожил свои слова понтифик тем, что очень любит украинцев и очень любит россиян.

Обратите внимание! Людмила Филиппович – религиовед и доктор философских наук – заметила, что Ватикан, несмотря на все зверства России, до сих пор относится к стране-оккупантке с особым пиететом. В то же время, положительные изменения все-таки есть.

Скандальные заявления Папы Римского

Заметьте – что известно о скандале с Папой Римским: смотрите видео

 

Автор: Мар'яна Бекало