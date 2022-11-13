Папа Франциск снова вспомнил о Достоевском: на этот раз процитировал "Братьев Карамазовых"

Папа Римский Франциск последовательно считает, что русский классик Достоевский является никем иным, как "учителем человечества и великим гуманистом". Его творчество он процитировал в своем послании после мессы по случаю Всемирного дня бедных в воскресенье 13 ноября.

Во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра Папа упомянул о произведении "Братья Карамазовы". Наряду с отрывком из Евангелия он процитировал отрывок из русской классики.

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Какой отрывок выбрал Папа Римский

Во время своей проповеди он призвал паству не слишком доверять земным реалиям, потому что они проходят. Призывал оставаться постоянными в доброте, особенно когда реальность побуждает действовать иначе.

Потому что то, что действительно имеет значение, очень часто не совпадает с тем, что привлекает наш интерес. Мы ставим на первое место дело наших рук, наши успехи, наши религиозные и гражданские традиции, наши сакральные и общественные символы. Это важные вещи, но они проходят,

– сказал он.

Также понтифик вообще вспомнил о "великой русской культуре", а именно о "Братьях Карамазовых", процитировав: "Достоевский писал: "не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо это уже подобие Божьей любви и есть верх любви на земли".

Интересно, что зацитировал понтифик отрывок из книги об отцеубийстве, где у каждого из сыновей был мотив и возможность избавиться от своего тиранического отца, а настоящий убийца после длительных морально-религиозных рефлексий пришел к выводу, что в мире все позволено. Более того, к убийству герой романа подошел с "холодной головой" и во время преступления обеспечил себе идеальное алиби по болезни, а впоследствии покончил жизнь самоубийством.

Папа Римский и Достоевский: не первое упоминание

Впервые заявлением о "великом гуманисте" Папа Римский оскандалился 6 ноября. Более того, тогда он заявил, что "очень уважает российский гуманизм". И это при том, что эти "гуманисты" ежедневно обстреливают города и пытают украинский народ.

На такие возмутительные заявления отреагировали в Украине. В частности, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Папа Франциск, вероятно, "невнимательно читал Достоевского". А Алексей Голобуцкий пришел к выводу, что тот даже хрестоматию этого классика не открывал.

Отреагировали на это заявление и в церкви. Так, глава УГКЦ подарил Папе Римскому кусок российской мины, попавшей в фасад греко-католического храма в Ирпене. Он подчеркнул, что этот кусок должен не только напоминать об одном из первых "городов-мучеников", но и о том, что такие же обломки доставали из тел людей.

Естественно, реакцией разразилась и сеть. В твиттере не понимают, чем руководствовался понтифик, прежде чем делать подобные заявления. Ведь Достоевский считал католицизм ересью, а католиков – врагами.