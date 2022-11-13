Під час традиційної недільної проповіді на площі Святого Петра Папа згадав про твір "Брати Карамазови". Поруч з уривком з Євангеліє він процитував уривок з російської класики.

Цікаво Що означають скандальні заяви Папи Римського: пояснення релігієзнавиці

Який уривок обрав Папа Римський

Під час своєї проповіді він закликав паству не надто довіряти земним реаліям, адже вони минають. Натомість закликав залишатися постійними у доброті, особливо коли реальність спонукає діяти інакше.

Тому що те, що справді має значення, дуже часто не збігається з тим, що привертає наш інтерес. Ми ставимо на перше місце діло наших рук, наші успіхи, наші релігійні та громадянські традиції, наші сакральні та суспільні символи. Це важливі речі, але вони минають,

– сказав він.

Також понтифік на загал згадав про "велику російську культуру", а саме про "Братів Карамазових", процитувавши: "Достоєвський писав: "не бійтеся гріха людей, любіть людину і в гріху її, бо це вже подоба Божої любові і є верх любові на землі".

Цікаво, що зацитував понтифік уривок з книги про батьковбивство, де кожен з синів мав мотив та можливість позбутися свого тиранічного батька, а справжній вбивця після тривалих морально-релігійних рефлексій дійшов висновку, що у світі все дозволено. Ба більше, до вбивства герой роману підійшов з "холодною головою" та під час злочину забезпечив собі ідеальне алібі через хворобу, а згодом покінчив життя самогубством.

Папа Римський і Достоєвський: не перша згадка

Вперше заявою про "великого гуманіста" Папа Римський оскандалився 6 листопада. Ба більше, тоді він заявив, що "дуже поважає російський гуманізм". І це при тому, що ці "гуманісти" щодня обстрілюють міста України та катують український народ.

На такі обурливі заяви відреагували в Україні. Зокрема посол України у США Оксана Маркарова заявила, що Папа Франциск, ймовірно, "неуважно читав Достоєвського". А Олексій Голобуцький дійшов висновку, що той навіть хрестоматію цього класика не відкривав.

Відреагувала на цю заяву й у церкві. Так, глава УГКЦ подарував Папі Римському шматок російської міни, яка влучила у фасад греко-католицького храму в Ірпені. Він підкреслив, що цей шматок повинен не лише нагадувати про одне з перших "міст-мучеників", але й про те, що такі самі уламки діставали з тіл людей.

Звісно, реакцією вибухнула й мережа. У твіттері не розуміють, чим керувався понтифік перед тим, як робити подібні заяви. Адже Достоєвський вважав католицизм єрессю, а католиків – ворогами.