Він заявив, що жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народові. Загарбників понтифік назвав "великим народом", а Достоєвський взагалі "надихає думати про християнство".

До теми Достоєвський і "гуманізм": чому заяви Папи суперечать істині та обурюють українців

Як відреагували у світі

Посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що Папа Римський, мабуть, якось неуважно читав Достоєвського. Інакше його Святість не дивувався б жорсткості росіян (яка якраз їм природно притаманна).

За її словами, декілька інших творів російських письменників показали б що гуманізмом не пахло в Москві ні при Івану Грозному в 1547-му, ні в 1708-му, коли було брутально вирізано Батурин, ні в кожній події після того.

Зауважимо, що Папа Римський заявляв, що жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народові. На ці слова відреагував очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив, що достатньо просто відвідати зараз Україну, щоб побачити наслідки російського "гуманізму".

Реакція користувачів мережі

Користувачі твітера не на жарт обурились такими висловлюваннями Папи. Українці не розуміють, чим керувався понтифік перед тим, як робити подібні заяви. Адже Достоєвський вважав католицизм єрессю, а католиків – ворогами. Він вірив, що справжній, правильний християнин (російський православний) має боротися з фальшивим, західним християнством.

Якщо росія – це "великий і гуманний народ", то українці – неймовірні актори, що змогли атмосферно зіграти геноцид народу та масові страти цивільних.

Скандальні заяви Папи Римського