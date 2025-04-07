Папа Римский передал помощь Украине: что прислал понтифик
- Папа Римский прислал 4 автомобиля скорой помощи, оснащенные всеми медицинскими инструментами.
- Эти машины будут предназначены для использования в зоне боевых действий.
Посланник Папы Римского кардинал Конрад Краевский доставил в Украину 4 автомобиля скорой помощи. Их передали как гуманитарную помощь.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News. Соответствующую информацию там обнародовали в понедельник, 7 апреля.
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Папа Римский передал Украине кареты скорой помощи
Указывается, что представитель понтифика в десятый раз после начала полномасштабного российского вторжения отправился в Украину, чтобы доставить помощь.
На этот раз Краевский поехал в Украину, чтобы доставить 4 кареты скорой помощи в Украину с помощью трех украинских водителей.
Отмечается, что "автомобили полностью оборудованы всеми медицинскими инструментами, необходимыми для спасения жизни, которые будут предназначены для зон боевых действий".
Однако не уточняется, когда и куда именно передали автомобили.
Напомним, что Папа Римский в воскресенье, 6 апреля, появился перед верующими в Ватикане. Это первое публичное появление понтифика в Ватикане после того, как 2 недели назад, 23 марта, он покинул больницу Джемелли. Тогда Папа обратился к верующим с балкона своей палаты.