Папа Римский планирует посетить Украину в 2022 году, – СМИ

Вероятно, что Папа Римский Франциск совершит официальный визит в Украину. Это может произойти уже в 2022 году.

Такой информацией поделился митрополит Львовский архиепископ Мечислав Мокшицкий. Он дал интервью польским журналистам.

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Мокшицкого спросили, в частности, насколько вероятно, что понтифик посетит Украину. "Я узнал, что Святейший Отец планирует такой визит в следующем году (2022 – 24 канал)", – ответил он.

Папа посетил Венгрию и Словакию

12 сентября Папа Франциск посетил венгерскую столицу. Там он пробыл всего лишь 7 часов. Впрочем, за это время успел встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Зато визит Папы в Словакию длился аж 4 дня. Понтифик встретился с президентом Зузаной Чапутовой и другими политиками, а также с бездомными, больными и общиной.

Папа может отречься от престола

По информации итальянских СМИ, Папа Римский рассматривает возможность отречения от престола. Причина – проблемы со здоровьем. Ведь недавно, 4 июля, понтифику провели операцию на кишечнике. Она длилась около 3 часов. Как сообщили журналисты, болезнь может иметь хронический характер.

В декабре Папе Франциску исполнится 85 лет. Именно столько было его предшественнику, Бенедикту XVI, на момент отречения.