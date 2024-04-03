С реликвиями солдата, погибшего под Авдеевкой: Папа римский помолился за Украину

Во время молебна на площади Святого Петра Папа Римский почтил память 23-летнего Александра. Юноша отдал жизнь в боях за Украину.

В среду, 3 апреля, Папа Франциск во время молитвы держал в руках личные реликвии украинского солдата Александра, погибшего в боях за Авдеевку. Розарий и Евангелие стали символом памяти о молодом защитнике.

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Папа Римский молится за Украину

Во время обращения к верующим понтифик призвал к минуте молчания, чтобы почтить Александра и других героев, которые отдали жизнь на войне. Он подчеркнул, что война – всегда разрушает, акцентируя на большом количестве человеческих жертв.

Он оставил после себя жизнь... В руках я держу четки и Новый Завет, который оставил солдат, погибший на войне. Этого юношу звали Александр, ему было 23 года,

– заявил Папа.

Понтифик также отметил трагедию в Украине, вспоминая слова из псалма: "Из глубины взываю к Тебе, Господи, Господи, выслушай мой голос". Он выразил сочувствие ко всем, кто пострадал от войны и призвал к миру.

Скандальное заявление о белом флаге

Папа Франциск в одном из недавних интервью призвал Украину к переговорам, используя фразу "белый флаг". Это выражение вызвало разнообразные реакции среди украинцев, особенно в социальных сетях, где многие выразили возмущение, расценивая его как призыв к капитуляции.

В Ватикане уточнили, что слова понтифика о "белом флаге" были употреблены в образном смысле, как призыв к прекращению огня и началу переговоров. Также там пробовали оправдаться, что переговоры не означают капитуляцию, а является проявлением мужества и попыткой избежать дальнейших жертв.

"Слово переговоры – это смелое слово. Когда ты видишь, что потерпишь поражение, что дела идут не очень хорошо, тебе нужно иметь мужество договариваться. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Не стесняйтесь вести переговоры, пока положение не стало еще хуже", – говорил понтифик.

Понтифик в ходе молебна призвал подумать об Александре и многих других людях, "которые погибли в этом безумии войны".