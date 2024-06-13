Необычная причина: Папа Римский призвал священников меньше "говорить"
Источник:Catholic News Agency
Глава Католической церкви установил лимит на продолжительность проповедей. Понтифик назвал интересную причину, почему речи священников, по его мнению, должны быть короткими.
Выступая на площади Святого Петра во время катехезы в среду, 12 июня, Папа Римский призвал католических священников сокращать свои проповеди.
Смотрите также Первый святой миллениал: Папа канонизировал "инфлюенсера Бога"
Дедлайн для священников
По словам Папы, речи не должны длиться более восьми минут, иначе люди просто уснут.
Он напомнил, что функция проповеди заключается в том, чтобы "перенести Слово Божье из книги в жизнь".
Но проповедь для этого должна быть короткой: образ, мысль, чувство. Проповедь не должна длиться более восьми минут, потому что после теряется внимание и люди засыпают,
– сказал понтифик.
В 2018 году глава католической церкви уже просил священников быть "лаконичнее". Тогда он отмечал, что проповеди не должны произноситься дольше 10 минут.
Следует отметить, что сам Папа Римский нередко превышает указанный им лимит. Так, этом году во время Божьей Мессы речь понтифика длилась более 20 минут.
Папа Римский вскоре встретится с Зеленским
- Глава католической церкви планирует встречу с Владимиром Зеленским на полях саммита "Большой семерки" завтра, 14 июня.
- Предполагается, что Папа Римский прибудет в Апулию на вертолете около 12:30 по местному времени. Там его встретит премьер-министр Италии Джорджия Мелони.
- Ранее понтифик в очередной раз призвал к мирному разрешению конфликта между Украиной и Россией, а также Израилем и ХАМАС. "Мир, достигнутый путем переговоров, всегда лучше, чем бесконечная война", – подчеркнул Папа.
- Глава католической церкви неоднократно выдавал скандальные заявления о войне в Украине. В частности, в этом году в марте он призвал Киев "поднять белый флаг": признать поражение и сесть с Москвой за стол переговоров.