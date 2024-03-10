Таким мнением с 24 Каналом поделился политолог Тарас Семенюк, заметив, Папа Римский действительно симпатизирует российской культуре, но не политике. Можно любить культуру другой страны, но политика действующего режима может перечеркивать все достояние, наработанное народом ранее.

Самое важное здесь "Мужество белого флага": все, что известно о скандальном заявлении Папы Римского

Почему появилось такое заявление

Политолог вспомнил, что совсем недавно Папа Римский обращался к студентам из Санкт-Петербурга и говорил о "великих" правителях России, в частности, Екатерине II и Петре I. После чего синод Украинской Греко-Католической Церкви ездил в Рим и объяснял Франциску, что его слова оскорбляют верующих в Украине. Затем он извинился и рассказал, что имел в виду.

Обратите внимание! Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав отреагировал на призыв Папы Римского "поднять белый флаг". Отец заверил, что украинцам даже "в голову не приходит сдаться".

И вдруг снова появился "кульбит". А все потому, что Папа Римский работает не один, у него есть большое количество советников, которые формируют ему определенное видение положения вещей в мире. Допустим, есть группа, которая занимается темами Восточной Европы – Украины и России. Поэтому советники могут говорить с большей симпатией к Москве, что для понтифика является абсолютно близким, учитывая его исторические корни.

Должны знать, что и есть недруги для нашего государства и народа даже в ватиканских стенах. Это не о Папе, а об отдельных лицах, которые там работают и имеют довольно дружеские отношения с РПЦ, главный храм которой расположен неподалеку от Ватикана на территории посольства России в Риме,

– подчеркнул Семенюк.

Поэтому, конечно, что РПЦ и Ватикан тесно сотрудничают уже годами. Даже Владимир Путин наведывался к Папе Римскому два раза в течение 5 лет. Ни один лидер любого государства не встречался с Франциском так часто как глава Кремля.

Если подняться на религиозный уровень, то слова понтифика не должны поколебать веру католиков, которые идут на утреннюю службу молиться не к Папе Римскому, а за него к Богу.

Как в мире отреагировали на заявление Папы Римского