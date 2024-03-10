Такою думкою з 24 Каналом поділився політолог Тарас Семенюк, зауваживши, Папа Римський справді симпатизує російській культурі, але не політиці. Можна любити культуру іншої країни, але політика чинного режиму може перекреслювати все надбання, напрацьоване народом раніше.

Найважливіше тут "Мужність білого прапора": усе, що відомо про скандальну заяву Папи Римського

Чому з'явилася така заява

Політолог пригадав, що зовсім недавно Папа Римський звертався до студентів із Санкт-Петербурга та говорив про "великих" правителів Росії, зокрема, Катерину II та Петра I. Після чого синод Української Греко-Католицької Церкви їздив у Рим та пояснював Франциску, що його слова ображають вірян в Україні. Потім він перепросив та розповів, що мав на увазі.

Зверніть увагу! Голова УГКЦ Блаженніший Святослав відреагував на заклик Папи Римського "підняти білий прапор". Отець запевнив, що українцям навіть "на гадку не спадає здатися".

І раптом знову з'явився "кульбіт". А все тому, що Папа Римський працює не один, у нього є велика кількість радників, які формують йому певне бачення стану речей у світі. Припустимо, є група, яка займається темами Східної Європи – Україною та Росією. Відтак радники можуть говорити з більшою симпатією до Москви, що для понтифіка є абсолютно близьким, зважаючи на його історичне коріння.

Маємо знати, що і є недруги для нашої держави та народу навіть у ватиканських мурах. Це не про Папу, а про окремих осіб, які там працюють та мають доволі дружні взаємини з РПЦ, головний храм якої розташовані неподалік від Ватикану на території посольства Росії у Римі,

– підкреслив Семенюк.

Тому, звісно, що РПЦ та Ватикан тісно співпрацюють вже роками. Ба навіть, Владімір Путін навідувався до Папи Римського два рази протягом 5 років. Жоден лідер будь-якої держави не зустрічався із Франциском так часто як глава Кремля.

Якщо піднятися на релігійний рівень, то слова понтифіка не мають похитнути віру католиків, які йдуть на ранкову службу молитися не до Папи Римського, а за нього до Бога.

Як у світі відреагували на заяву Папи Римського