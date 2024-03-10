Украина выстоит: глава УГКЦ отреагировал на призыв Папы Римского "поднять белый флаг"

Папа Римский заявил, что Украина должна иметь мужество "признать поражение и начать переговоры с Россией". В УГКЦ отметили, что никому в Украине и не приходит в голову сдаться.

Вчера СМИ распространили заявление Папы Римского, где он призвал Киев к переговорам с Москвой. Мол, во избежание дальнейших жертв Украина должна "поднять белый флаг". Глава УГКЦ заверил от имени всего украинского народа, что он не планирует сдаваться.

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"Израненная, но непокоренная"

9 марта Отец и Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в храме Святого Юра УГКЦ на Манхэттене в Нью-Йорке помолился за победу Украины и справедливый мир.

Во время своей речи глава УГКЦ заверил, что украинцам даже "в голову не приходит сдаться".

Я вам хочу одно сказать от народа Украины ... Украина израненная, но непокоренная! ... Украина измучена, но она стоит и выстоит! Поверьте мне, никому и в голову не приходит сдаться,

– заявил Блаженнейший Святослав.

Глава УГКЦ сказал, если бы Украина была хотя бы частично завоевана, то "распространится граница смерти". Архиепископ напомнил о Буче, об истинном лице оккупантов, которые заливают захваченные города кровью.

"Идите на исповедь"

Поэтому, по словам главы Украинской греко-католической церкви, всем, кто не верит в способность Украины выстоять, стоит исповедоваться.

Кто из вас не верит в победу Украины – идите на исповедь. Потому что это означает, что мы мало доверяем присутствующему в теле украинского народа живому Богу,

– подчеркнул Блаженнейший Святослав.

Папа Римский снова "забыл" грань между агрессором и жертвой