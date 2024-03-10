Украина выстоит: глава УГКЦ отреагировал на призыв Папы Римского "поднять белый флаг"
Источник:УГКЦ
Папа Римский заявил, что Украина должна иметь мужество "признать поражение и начать переговоры с Россией". В УГКЦ отметили, что никому в Украине и не приходит в голову сдаться.
Вчера СМИ распространили заявление Папы Римского, где он призвал Киев к переговорам с Москвой. Мол, во избежание дальнейших жертв Украина должна "поднять белый флаг". Глава УГКЦ заверил от имени всего украинского народа, что он не планирует сдаваться.
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"Израненная, но непокоренная"
9 марта Отец и Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в храме Святого Юра УГКЦ на Манхэттене в Нью-Йорке помолился за победу Украины и справедливый мир.
Во время своей речи глава УГКЦ заверил, что украинцам даже "в голову не приходит сдаться".
Я вам хочу одно сказать от народа Украины ... Украина израненная, но непокоренная! ... Украина измучена, но она стоит и выстоит! Поверьте мне, никому и в голову не приходит сдаться,
– заявил Блаженнейший Святослав.
Глава УГКЦ сказал, если бы Украина была хотя бы частично завоевана, то "распространится граница смерти". Архиепископ напомнил о Буче, об истинном лице оккупантов, которые заливают захваченные города кровью.
"Идите на исповедь"
Поэтому, по словам главы Украинской греко-католической церкви, всем, кто не верит в способность Украины выстоять, стоит исповедоваться.
Кто из вас не верит в победу Украины – идите на исповедь. Потому что это означает, что мы мало доверяем присутствующему в теле украинского народа живому Богу,
– подчеркнул Блаженнейший Святослав.
Папа Римский снова "забыл" грань между агрессором и жертвой
- Речь главы УГКЦ прозвучала на фоне заявления понтифика. Папа Римский в очередной раз призвал нашу страну сесть за стол переговоров с российским агрессором. По его словам, Киев якобы должен признать, что он постепенно проигрывает и найти смелость для того, чтобы начать диалог. При этом глава католической церкви отметил, что переговоры – это не обязательно капитуляция. Он назвал сильнейшим того, кто думает о людях.
- Кроме того, Франциск подчеркнул, что надо найти страну, которая бы выступила посредником между сторонами конфликта.
- Эти мысли Папа высказал после того, как в Стамбуле состоялась встреча президента Зеленского с турецким лидером Эрдоганом. Во время совместной пресс-конференции президент Турции призвал к мирным переговорам. Он отметил, что Анкара готова выступить в качестве посредника.
- В то же время Зеленский резко отреагировал на это предложение. Он подчеркнул, что наша цель – справедливый мир для Украины. Глава государства сказал, что не понимает, как можно приглашать к диалогу людей, которые все разрушают и убивают.