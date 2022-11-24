Папа Римский сравнил агрессию России против Украины с Голодомором
24 ноября 2022 , 08:57Читати новину українською
Источник:The Guardian
Папа Римский сравнил войну России против Украины с Голодомором 1930-х годов. По его словам, украинский народ сегодня страдает.
Об этом Франциск заявил во время аудиенции на площади Святого Петра. Он сравнил войну с Голодомором 1930-х годов, который назвал "ужасным геноцидом".
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Папа Римский сравнил агрессию России против Украины с Голодомором
В эту субботу (26 ноября – 24 канал) отмечается годовщина ужасного геноцида, Голодомора, уничтожения людей голодом 1932-1933 годов, который был искусственно вызван Сталиным. Давайте помолимся за жертв этого геноцида и помолимся за всех украинцев, детей, женщин, стариков, которые сегодня страдают как мученики от агрессии,
– сказал Папа Римский.
Скандальные заявления Папы Римского
- Папа Римский сделал скандальное заявление о россиянах. Он назвал захватчиков "великим народом" и заявил о якобы русском гуманизме.
- Также Папа Римский призвал Владимира Зеленского и Владимира Путина к переговорам.
- Понтифик называл российскую пропагандистку Дарью Дугину "невинной жертвой".
- А весной 2022 года Папа Римский охарактеризовал свои отношения с Патриархом Кириллом как "очень хорошие". Тем временем Кирилл благословлял убийства украинцев.
Достойно внимания – Папа Римский возмутил новым заявлением: смотрите видео