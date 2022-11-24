Папа Римский сравнил войну России против Украины с Голодомором 1930-х годов. По его словам, украинский народ сегодня страдает.

Об этом Франциск заявил во время аудиенции на площади Святого Петра. Он сравнил войну с Голодомором 1930-х годов, который назвал "ужасным геноцидом".

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Папа Римский сравнил агрессию России против Украины с Голодомором

В эту субботу (26 ноября – 24 канал) отмечается годовщина ужасного геноцида, Голодомора, уничтожения людей голодом 1932-1933 годов, который был искусственно вызван Сталиным. Давайте помолимся за жертв этого геноцида и помолимся за всех украинцев, детей, женщин, стариков, которые сегодня страдают как мученики от агрессии,

– сказал Папа Римский.

Скандальные заявления Папы Римского

Каждый год в четвертую субботу ноября Украина отмечает День памяти жертв Голодомора. В Украине Голодомор официально признан геноцидом украинского народа. По разным оценкам, от Голодомора умерло от 4,5 до 10 миллионов украинцев.

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