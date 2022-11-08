"Российский гуманизм" и Достоевский: у пользователей сети "закипело" после заявлений Франциска

Папа Римский Франциск продолжает неуместно комментировать ситуацию в мире. На этот раз понтифик оскандалился, сказав, что "ценит российский гуманизм" и "вдохновляется Достоевским".

Он заявил, что жестокость российских военных, с которой они действуют в Украине, не присуща российскому народу. Захватчиков понтифик назвал "великим народом", а Достоевский вообще "вдохновляет думать о христианстве".

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Как отреагировали в мире

Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что Папа Римский, видимо, как-то рассеянно читал Достоевского. Иначе его Святейшество не удивлялось бы жесткости россиян (которая как раз им природно присуща).

По ее словам, несколько других произведений российских писателей показали бы что гуманизмом не пахло в Москве ни при Иване Грозном в 1547-м, ни в 1708-м, когда был грубо вырезан Батурин, ни в каждом событии после этого.

Отметим, что Папа Римский заявлял, что жестокость российских военных, с которой они действуют в Украине, не присуща российскому народу. На эти слова отреагировал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил, что достаточно просто посетить сейчас Украину, чтобы увидеть последствия российского "гуманизма".

Реакция пользователей сети

Пользователи твиттера не на шутку возмутились такими высказываниями Папы. Украинцы не понимают, чем руководствовался понтифик, прежде чем делать подобные заявления. Ведь Достоевский считал католицизм ересью, а католиков – врагами. Он верил, что подлинный, верный христианин (российский православный) должен бороться с фальшивым, западным христианством.

Если Россия – это "великий и гуманный народ", то украинцы – невероятные актеры, которые смогли атмосферно сыграть геноцид народа и массовые казни гражданских.

Скандальные заявления Папы Римского