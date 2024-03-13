"Молодые люди идут на смерть": Папа Римский снова высказался о войне в Украине

Папа Римский известен своими скандальными высказываниями о войне в Украине. Недавно он сделал очередное заявление, в котором осудил войну после того, как получил особый подарок с фронта.

Папа Римский Франциск после ряда резонансных заявлений об Украине и войне призвал прихожан молиться за тех, кто страдает от "ужасных последствий" войны.

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Он также отметил, что "так много молодых людей идут умирать" и призвал всех молиться за мир в нашем мире.

Пожалуйста, оставайтесь выносливыми в горячей молитве за тех, кто страдает от ужасных последствий войны,

– сказал Франциск в конце общей аудиенции на площади Святого Петра.

Подарок от военного

Папа Римский рассказал, что ему принесли четки и Евангелие молодого солдата, который погиб на фронте, не уточнив, где именно воевал боец.

Он молился с ними. Многие молодые, многочисленные молодые люди идут на смерть! Молимся к Господу, чтобы дал нам благодать победить это безумие войны, которая всегда является поражением,

– рассказал понтифик.

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