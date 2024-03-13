"Молодые люди идут на смерть": Папа Римский снова высказался о войне в Украине
Источник:Vatican News
Папа Римский известен своими скандальными высказываниями о войне в Украине. Недавно он сделал очередное заявление, в котором осудил войну после того, как получил особый подарок с фронта.
Папа Римский Франциск после ряда резонансных заявлений об Украине и войне призвал прихожан молиться за тех, кто страдает от "ужасных последствий" войны.
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Он также отметил, что "так много молодых людей идут умирать" и призвал всех молиться за мир в нашем мире.
Пожалуйста, оставайтесь выносливыми в горячей молитве за тех, кто страдает от ужасных последствий войны,
– сказал Франциск в конце общей аудиенции на площади Святого Петра.
Подарок от военного
Папа Римский рассказал, что ему принесли четки и Евангелие молодого солдата, который погиб на фронте, не уточнив, где именно воевал боец.
Он молился с ними. Многие молодые, многочисленные молодые люди идут на смерть! Молимся к Господу, чтобы дал нам благодать победить это безумие войны, которая всегда является поражением,
– рассказал понтифик.
Скандальное заявление Папы о "белом флаге": что известно
- Папа Франциск в интервью швейцарскому вещателю сказал, что Украина должна иметь смелость сесть за стол переговоров. Он заявил, что самым сильным является тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет "мужество белого флага".
- Это заявление вызвало возмущение у общества. Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций дал совместный комментарий относительно слов Понтифика. Как отметили представители церквей, "никто и никогда не заставит наш народ капитулировать". Они добавили, что если бы Украина сдалась, то преступления России повторились в европейских городах.
- Кроме этого, Апостольского нунция в Украине пригласили в МИД, чтобы обсудить слова Папы Римского. Украинцы отметили, что очень разочарованы заявлениями Франциска. В ведомстве отметили, что ожидали призывов к объединению от папы – отнюдь не легализации права сильного.
- Сразу после волны недовольства в Ватикане попытались объяснить, что имел в виду Папа Римский. Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни отметил, что слова о "белом флаге" понтифик подхватил у журналистки. А переговоры, по его словам, не предусматривают капитуляцию. В то же время Франциск якобы выражает "глубокую приверженность к измученному украинскому народу".