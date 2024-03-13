Папа Римський Франциск після низки резонансних заяв про Україну та війну закликав парафіян молитися за тих, хто страждає від "жахливих наслідків" війни.

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Він також наголосив, що "так багато молодих людей йдуть помирати" та закликав усіх молитися за мир у нашому світі.

Будь ласка, залишаймося витривалими в палкій молитві за тих, хто страждає від жахливих наслідків війни,

– сказав Франциск наприкінці загальної аудієнції на площі Святого Петра.

Подарунок від військового

Папа Римський розповів, що йому принесли вервицю і Євангеліє молодого солдата, який загинув на фронті, не уточнивши, де саме воював боєць.

Він молився з ними. Багато молоді, численні молоді люди йдуть на смерть! Молімось до Господа, щоб дав нам благодать перемогти це божевілля війни, яка завжди є поразкою,

– розповів понтифік.

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