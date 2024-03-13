Папа Римський Франциск після низки резонансних заяв про Україну та війну закликав парафіян молитися за тих, хто страждає від "жахливих наслідків" війни.
Читайте також Завербували чи ні: що могло наштовхнути Папу Римського на скандальну заяву
Він також наголосив, що "так багато молодих людей йдуть помирати" та закликав усіх молитися за мир у нашому світі.
Будь ласка, залишаймося витривалими в палкій молитві за тих, хто страждає від жахливих наслідків війни,
– сказав Франциск наприкінці загальної аудієнції на площі Святого Петра.
Подарунок від військового
Папа Римський розповів, що йому принесли вервицю і Євангеліє молодого солдата, який загинув на фронті, не уточнивши, де саме воював боєць.
Він молився з ними. Багато молоді, численні молоді люди йдуть на смерть! Молімось до Господа, щоб дав нам благодать перемогти це божевілля війни, яка завжди є поразкою,
– розповів понтифік.
Скандальна заява Папи про "білий прапор": що відомо
- Папа Франциск в інтерв'ю швейцарському мовнику сказав, що Україна повинна мати сміливість сісти за стіл переговорів. Він заявив, що найсильнішим є той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має "мужність білого прапора".
- Ця заява викликала обурення у суспільства. Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій дала спільний коментар щодо слів Понтифіка. Як зазначили представники церков, "ніхто і ніколи не примусить наш народ капітулювати". Вони додали, що якби України здалася, то злочини Росії повторилися у європейських містах.
- Окрім цього, Апостольського нунція в Україні запросили до МЗС, щоб обговорити слова Папи Римського. Українці зазначили, що дуже розчаровані заявами Франциска. У відомстві наголосили, що очікували закликів до об'єднання від папи – аж ніяк не легалізації права сильного.
- Одразу після хвилі невдоволення у Ватикані спробували пояснити, що мав на увазі Папа Римський. Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні зазначив, що слова про "білий прапор" понтифік підхопив у журналістки. А переговори, за його словами, не передбачають капітуляцію. Водночас Франциск нібито висловлює "глибоку прихильність до змученого українського народу".