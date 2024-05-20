Папа Римский в очередной раз призвал "найти способ договориться о мире"
Источник:CBS News
В своем новом интервью Папа Римский Франциск обратился ко всем воюющим странам. Понтифик призвал их остановить войны и договориться о мире.
Папа Римский уже не впервые говорит о войне и призывает к абстрактному миру. Эти заявления понтифика ожидаемо получают шквал критики.
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Что на этот раз сказал Папа Римский на этот раз
Остановите войну. Вы должны найти способ договориться о мире. Стремитесь к миру. Мир, достигнутый путем переговоров, всегда лучше, чем бесконечная война,
– сказал Папа Римский.
Он добавил, что во многих своих проповедях призывает к прекращению огня между Израилем и ХАМАС. Заявления понтифика касаются и войны в Украине.
Что я могу сделать, так это молиться. Я много молюсь за мир. А также предлагаю: "Пожалуйста, остановитесь. Ведите переговоры,
– подчеркнул понтифик.
Стоит также отметить, что Швейцария пригласила Папу Римского на Глобальный саммит мира. Президент Швейцарии Виола Амгерд отметила, что Ватикан очень положительно относится к мирной конференции.
Другие заявления Папы Римского
- В марте в интервью понтифик цинично заявил, что Украина должна проявить "смелость белого флага". По его словам, украинцам нужно иметь смелость признать свое поражение и сесть за стол переговоров с Россией.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский резко отреагировал на скандальное заявление главы католической церкви. Он отметил, что российские оккупанты и застенки не идут дальше Европой только потому, что их сдерживают украинцы и украинки с оружием в руках и под сине-желтым флагом.
- В то же время в Пасху Папа Римский призвал к обмену пленными между Россией и Украиной в формате "всех на всех". Тогда во время Святой Мессы в Ватикане обратился с решительным призывом к "уважению принципов международного права".