Папа Римский в очередной раз призвал "найти способ договориться о мире"

В своем новом интервью Папа Римский Франциск обратился ко всем воюющим странам. Понтифик призвал их остановить войны и договориться о мире.

Папа Римский уже не впервые говорит о войне и призывает к абстрактному миру. Эти заявления понтифика ожидаемо получают шквал критики.

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Что на этот раз сказал Папа Римский на этот раз

Остановите войну. Вы должны найти способ договориться о мире. Стремитесь к миру. Мир, достигнутый путем переговоров, всегда лучше, чем бесконечная война,

– сказал Папа Римский.

Он добавил, что во многих своих проповедях призывает к прекращению огня между Израилем и ХАМАС. Заявления понтифика касаются и войны в Украине.

Что я могу сделать, так это молиться. Я много молюсь за мир. А также предлагаю: "Пожалуйста, остановитесь. Ведите переговоры,

– подчеркнул понтифик.

Стоит также отметить, что Швейцария пригласила Папу Римского на Глобальный саммит мира. Президент Швейцарии Виола Амгерд отметила, что Ватикан очень положительно относится к мирной конференции.

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