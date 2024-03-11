Завербовали или нет: что могло натолкнуть Папу Римского на скандальное заявление

Представитель Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление Папы Римского, в котором он призвал Украину к переговорам. По словам "рупора Кремля" Россия разделяет такое мнение и уже не раз призывала к этому официальный Киев.

Можно привести две причины, которыми может быть смотивирована позиция Папы. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, добавив, что Понтифик уже не раз делал громкие заявления.

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Первая версия – Папа не до конца владеет ситуацией

Россия уже неоднократно использовала различные технологии, чтобы убедить людей верить во вражескую пропаганду. Это делают в чрезвычайно больших масштабах.

Такими "полезными идиотами" в свое время становились даже выдающиеся люди. Например, Альберт Эйнштейн, который когда-то был членом ряда организаций, направленных на содружество между Германией и советской Россией,

– отметил Максим Несвитайлов.

Он добавил, что человек может быть вполне образованным и осведомленным в своей области, но его очень хорошо "прорабатывают", чтобы сформировать определенное видение события.

"Вполне возможно, что над Папой Римским активно работает российское и пророссийское духовенство, которое убеждает его в определенных моментах и вербует. Мы понимаем, что российская церковь неотрывна от ФСБ. Кстати, так же "проработали" Илона Маска", – рассказал политолог.

Также стоит упомянуть о том, что есть много людей, которые "влюблены в российскую душу", но они меняют свое мнение, когда непосредственно с ней встречаются. Так же было с американским журналистом Такером Карлсоном. Он даже поехал в Россию и взял интервью у Владимира Путина, но увидел другую действительность.

Вторая версия – позиция Папы является последовательной

Во время интервью Карлсон соглашался со всем, что говорил Путин. Но после возвращения в США, высмеял некоторые заявления российского президента. В частности такую цель войны, как "денацификация", Карлсон назвал "самой тупой вещью, которую когда-либо слышал".

По словам политолога, можно рассмотреть версию о том, что Понтифик хорошо осознает свои слова и говорит их намеренно. Например, он выбрал позицию поддерживать агрессора, а не его жертв.

Если мы вспомним Вторую мировую войну, то Ватикан был абсолютно лоялен к фашистскому режиму в Италии и к нацистскому режиму в Германии. Об этом можно найти достаточно материалов и даже фото духовенства с Адольфом Гитлером,

– рассказал эксперт-международник.

Он добавил, что украинцам уже не стоит удивляться из-за таких высказываний, ведь они случаются не впервые. Здесь можно вспомнить о Крестном ходе, на котором украинка и россиянка должны были шагать рядом, а также похвалу "российскому гуманизму".

Что сказал Папа о переговорах: контекст