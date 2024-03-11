Завербовали или нет: что могло натолкнуть Папу Римского на скандальное заявление
Представитель Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление Папы Римского, в котором он призвал Украину к переговорам. По словам "рупора Кремля" Россия разделяет такое мнение и уже не раз призывала к этому официальный Киев.
Можно привести две причины, которыми может быть смотивирована позиция Папы. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, добавив, что Понтифик уже не раз делал громкие заявления.
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Первая версия – Папа не до конца владеет ситуацией
Россия уже неоднократно использовала различные технологии, чтобы убедить людей верить во вражескую пропаганду. Это делают в чрезвычайно больших масштабах.
Такими "полезными идиотами" в свое время становились даже выдающиеся люди. Например, Альберт Эйнштейн, который когда-то был членом ряда организаций, направленных на содружество между Германией и советской Россией,
– отметил Максим Несвитайлов.
Он добавил, что человек может быть вполне образованным и осведомленным в своей области, но его очень хорошо "прорабатывают", чтобы сформировать определенное видение события.
"Вполне возможно, что над Папой Римским активно работает российское и пророссийское духовенство, которое убеждает его в определенных моментах и вербует. Мы понимаем, что российская церковь неотрывна от ФСБ. Кстати, так же "проработали" Илона Маска", – рассказал политолог.
Также стоит упомянуть о том, что есть много людей, которые "влюблены в российскую душу", но они меняют свое мнение, когда непосредственно с ней встречаются. Так же было с американским журналистом Такером Карлсоном. Он даже поехал в Россию и взял интервью у Владимира Путина, но увидел другую действительность.Обратите внимание! Во время интервью Карлсон соглашался со всем, что говорил Путин. Но после возвращения в США, высмеял некоторые заявления российского президента. В частности такую цель войны, как "денацификация", Карлсон назвал "самой тупой вещью, которую когда-либо слышал".
Вторая версия – позиция Папы является последовательной
По словам политолога, можно рассмотреть версию о том, что Понтифик хорошо осознает свои слова и говорит их намеренно. Например, он выбрал позицию поддерживать агрессора, а не его жертв.
Если мы вспомним Вторую мировую войну, то Ватикан был абсолютно лоялен к фашистскому режиму в Италии и к нацистскому режиму в Германии. Об этом можно найти достаточно материалов и даже фото духовенства с Адольфом Гитлером,
– рассказал эксперт-международник.
Он добавил, что украинцам уже не стоит удивляться из-за таких высказываний, ведь они случаются не впервые. Здесь можно вспомнить о Крестном ходе, на котором украинка и россиянка должны были шагать рядом, а также похвалу "российскому гуманизму".
Что сказал Папа о переговорах: контекст
- Папа Римский Франциск дал интервью швейцарским СМИ. В нем он упомянул о войне в Украине и заявил, что нашему государству якобы надо "поднять белый флаг, проявить смелость и сесть за стол переговоров". Понтифик добавил, что сильнейшим является тот, кто думает о людях, а переговоры якобы не являются капитуляцией.
- В Ватикане объяснили заявление Папы. Там заявили, что слова о "белом флаге" являются призывом к прекращению огня и установлению мира. Папа якобы использовал художественный образ, который озвучила журналистка. В пресс-службе Ватикана добавили, что Понтифик "глубоко благосклонен к украинскому народу".
- Владимир Зеленский отреагировал на слова Папы и напомнил, что российские оккупанты не двигаются дальше по Европе только потому, что их останавливают украинские военные. Он добавил, что в Украине было много белых церквей, но их уничтожила Россия. Президент призвал не заниматься виртуальным посредничеством между теми, кто хотят жить и теми, кто хотят тебя убить.
- Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций также опубликовал совместное заявление. В нем говорится о том, что украинский народ никогда не капитулирует. Духовенство вспомнило о сотнях священников, которых убила и замучила Россия, и добавило, что сдаться врагу – отнюдь не является свидетельством мира.