Папа Римский на Рождество призвал "открыть двери для переговоров" с Россией

На Рождество понтифик обратился к верующим с традиционным посланием Urbi et Orbi (к городу и миру). Он вспомнил об Украине, Секторе Газа и африканских странах.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

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Что сказал Папа Римский Франциск об Украине

Глава католической церкви открыл так называемый юбилейный год, который продлится до 6 января 2026 года. Его отмечают каждую четверть века с 1300 года, в Рим массово отправляются паломники за специальным праздничным отпущением грехов. Также на Рождество в этот год торжественно открывают Святые двери в базилике Святого Петра.

В католичестве юбилейный год считают временем мира, прощения и помилования. Поэтому обращение было посвящено призывам о мире.

Пусть же смолкнет оружие в многострадальной Украине! Пусть же хватит отваги открыть двери для переговоров и жестов диалога и встречи, чтобы достичь справедливого и прочного мира,

– сказал Папа.

Но, призывая к переговорам, он не назвал виновника агрессии – Россию. К тому же есть большие вопросы к Франциску.

Что не так с заявлениями Папы Римского о перемирии

Эти призывы звучат от понтифика регулярно. Но в марте 2024 года общество возмутилось из-за слов о белом флаге.

"Я считаю, что сильнейшим является тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество белого флага и ведет переговоры... Надо вести диалог вовремя, найти страну, которая может быть посредником", – дословно звучала его мысль.

Украинские чиновники резко отреагировали на эту фразу. В УГКЦ призвали Папу посетить Украину. Как видим, в Ватикане приглашение проигнорировали.

В декабре Франциск помолился за украинцев и россиян, назвав их "двоюродными братьями", которые должны "найти общий язык". Это снова вызвало резкую критику. Папа или не понимает, что происходит в Украине, или не хочет понимать.

Накануне Рождества он заявил, что молится за рождественское перемирие.