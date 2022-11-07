Глава УГКЦ подарил Папе Римскому кусок российской мины после его скандального высказывания

Недавно Папа Римский оскандалился заявлением об убийцах украинцев. Во время интервью он заявил, что "очень уважает российский гуманизм", поэтому глава УГКЦ Святослав подарил ему фрагмент этого так называемого "гуманизма".

Так Блаженнейший Святослав представил страдание украинского народа, которое влечет за собой Россия. Эта мина, прилетевшая от "великого народа", попала в фасад греко-католического храма в Ирпене.

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Такие обломки извлекают из людей

Это первый визит Архиепископа УГКЦ в Ватикан после начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Во время него Блаженнейший Святослав подарил понтифику кусок русской мины как символический дар. Он должен не только напоминать об одном из первых "мост-мучеников", но и о том, что такие же куски доставали из тел взрослых и детей, гражданских и военных.

Он напоминает не только об одном из первых "мост-мучеников", а также о том, что подобные кусочки вынимаются из тел военных и гражданских, в частности, детей, видимых знаком уничтожения и смерти, которые война несет каждый день,

– сказал Блаженнейший Святослав, передавая обломок.

Более того, Верховный Архиепископ указал на колониальное измерение войны против Украины и подчеркнул неприемлемость мирных предложений, включающих отрицание права на существование украинских народа и государства в его международно признанных границах. Также Блаженнейший Святослав подчеркнул, что желает передать Папе и его сотрудникам боль и страдания украинского народа, страдающего неспровоцированной войной.

"Война в Украине явно колониальна и предложения мира, поступающие к нам из России, — это ничто иное, как пацификация колонии. За ними стоит отрицание права на существование украинского народа, его истории, культуры и, в частности, Церкви. Они несут в себе отрицание самого права на существование Украинского государства, признанного международным сообществом с его суверенитетом и территориальной целостностью. В российских предложениях мира пока отсутствует какая-либо предметность для диалога", — подчеркнул Глава УГКЦ.

Также он представил Папе усилия, которые Церковь прилагает для поддержки украинского народа в условиях войны, рассказал о своем посещении общин, пострадавших от войны в разных уголках страны.



Фрагмент российской мины, повредившей храм УГКЦ в Ирпене / Фото УГКЦ

А что Папа

По словам Главы УГКЦ, Папа в очередной раз выразил свою близость с украинским народом и заверил, что находится рядом с украинцами в молитве и в конкретных действиях. Он призвал быть выносливыми в служении евангельской близости и отметил, что усилия Святого Престола направлены на то, чтобы:

положить конец войне,

способствовать установлению справедливого мира,

поддерживать солидарность с украинским народом.

Нашей ежедневной заботой также является взращивание солидарности всего мира с украинцами,

– заметил Папа.

Блаженнейший Святослав поблагодарил Папу за то, что уже было сделано для того, чтобы остановить войну, оказывать посредничество ради мира, освободить пленных и заложников, организовать общую солидарность Католической Церкви в поддержку страдающего украинского народа.

Скандальные заявления Папы Римского

Еще в начале октября Папа Франциск призвал Путина прекратить войну "по любви к собственному народу", а Владимиру Зеленскому согласиться на переговоры. Однако он полностью проигнорировал контекст войны, развязанной Россией. Путину плевать на собственный народ, а президент Украины не может согласиться на переговоры на условиях России.

Ранее же Папа Римский назвал дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина одной из "невинных" жертв войны. Человека, который призывал убивать украинцев.

Более того, весной 2022 года Папа Римский охарактеризовал свои отношения с Патриархом Кириллом, открыто поддерживающим войну, как "очень хорошие". Напомним, что Кирилл благословлял убийства украинцев.

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