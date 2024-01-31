"Папочка, привет": в МВД показали первый разговор полицейского с дочкой после российского плена

Украина вернула из российского плена 207 защитников. Среди возвращенных домой - полицейский из Донецкой области, чувственный разговор которого со своей дочерью попал на видео правоохранителей.

Ранее стало известно, что наше государство вернуло домой много как военных, так и гражданских людей. Об обмене стало известно 31 января 2024 года.

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Полицейский впервые позвонил по телефону дочери после российского плена

Известно, что возвращение военнопленных является успешной работой украинской команды. Среди других в нее входят глава ГУР Кирилл Буданов, глава ОП Андрей Ермак, секретарь координационного штаба полковник Дмитрий Усов, глава СБУ Малыш, министр внутренних дел Игорь Клименко.

В общей сложности удалось спасти из лап российских захватчиков 207 украинских бойцов.

Среди тех, кто сегодня вернулся из плена – полицейский Донецкой области из подразделения внутренней безопасности. Оккупанты взяли его в плен весной 2022 года во время блокады Мариуполя,

– говорится в сообщении МВД.

На видео первый разговор полицейского с дочерью после плена.

Разговор полицейского с дочерью после обмена: смотрите видео

Из плена вернули бойца, чьи родные погибли при ударе по Днепру

В частности, из вражеского плена удалось спасти младшего сержанта Захара. Он попал в руки российских террористов вместе со своей женой Татьяной после эвакуации из "Азовстали" в мае 2022 года. Менее чем через полгода женщину удалось обменять и вернуть в Украину.

Татьяна поселилась вместе с двумя дочерьми в Днепре. Однако 14 января россияне ударили ракетой в многоэтажку, где жила семья. Защитница погибла под завалами вместе с младшей дочерью и матерью мужчины. Старшая 19-летняя дочь Руслана сегодня ждет возвращения папы.

Также возвращаются домой медики, которые в сверхчеловеческих условиях спасали собратьев и гражданских на Мариупольском металлургическом комбинате и "Азовстали".

По предварительной информации, вернулся на родную землю старший лейтенант, защищающий Украину с 2014 года, прошел Дебальцево и дважды удостоен ордена "За мужество". Известно, что освобождены из неволи двое родных братьев, солдат ВСУ Анатолий и Павел. Спас также еще один защитник острова Змеиный.

Это уже 50-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. За это время домой удалось вернуть 3 тысячи 35 наших защитников.

Кого еще вернули из плена: коротко