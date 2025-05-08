Папу не избрали снова: над Ватиканом черный дым

Кардиналы не смогли избрать нового Папу Римского во время голосования утром 8 мая. Из трубы над Сикстинской капеллой поднимается черный дым.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Кардиналам не удалось избрать нового Папу Римского

Из трубы над Сикстинской капеллой снова поднимается черный дым. Это означает, что кардиналам снова не удалось избрать нового Папу.

Черный дым над Сикстинской капеллой: смотрите видео

Так, два раунда голосования, состоявшиеся сегодня, 8 мая, утром, не принесли результатов, и кардиналы вернутся сегодня днем для проведения еще двух.

К слову, главным фаворитом на пост главы Католической церкви букмекеры называют итальянца Пьетро Паролина, который является сейчас государственным секретарем Ватикана. Согласно прогнозам платформ Polymarket и Kalshi, его шансы на победу оценивают в 31 – 32%. В то же время на втором месте – филиппинский кардинал Луис Антонио Тагле, которого считают более либеральным кандидатом.