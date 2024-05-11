Позади Путина сидели "страшные людоеды": как меняется праздник "победобесия" в Москве

В течение последних 3 лет парад ко "дню победы" в Москве кардинально отличался от тех, которые мы видели раньше. С каждым годом техники, оружия и гостей становится все меньше. Одним словом, праздник "победобесия" стремительно деградирует.

Такое мнение 24 Каналу высказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что ветеранов Второй мировой войны уже не осталось, поэтому позади Владимира Путина посадили участников так называемой "сво", которые убивали украинцев.

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"Этот праздник уже выхолощен. Ветеранов никаких уже давно нет. Им по 100 лет. Они все умерли, остались единицы, которые уже не могут присутствовать на параде. Вместо них ветераны так называемой "сво". Во втором ряду сидели, какие-то совсем страшные людоеды из Бучи. Это же все намеренно делается", – сказал российский правозащитник.

Как деградирует парад

На параде 9 мая в Москве Владимир Путин ни разу не произнес слово Украина. Однако вспомнил нынешнюю войну, называя ее так называемой "специальной военной операцией".

Кремль активно эксплуатирует тему войны. В частности, во время инаугурационной речи Путина, комментариях, которые он давал, тема войны одна из центральных,

– отметил Фейгин.

На самом деле нынешний парад ничего нового в понимании ситуации не дает. Все эти праздничные мероприятия не уровня тому, что было, например, 3 года назад. В мае 2022 года хотя бы еще "бессмертный полк" гулял.

"Техники нет. Вероятно, вся на фронте. Ведь раньше парады были более масштабные. Надо было производить впечатление, поэтому техники в Москву пригоняли существенно больше", – добавил российский правозащитник.

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Для диктатора "день победы" – дополнительный повод "поиграть мышцами" перед "недружественным Западом". Для этого много лет подряд на парад в Москву свозили много различной техники, в частности современной. Однако война в Украине все изменила. Второй год подряд Кремль выпускает на торжественное шествие по Красной площади один Т-34.

На парад в Москву пригласили настоящих "друзей" Путина. В частности, присутствовали президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

А во время речи глава Кремля традиционно наговорил немало бреда. Не обошлось и без ядерных угроз.

В 2023 году на параде в Москве было 10 тысяч личного состава, в этом году только 9 тысяч. В прошлом – 125 единиц техники, а в 2024 – 70.