Просто сказал правду: Лукашенко публично унизил Путина после парада

После парада 9 мая в Москве самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал журналистам, что "техники было мало, потому что вся на войне". Это унизило российского диктатора Владимира Путина.

Такое мнение 24 Каналу озвучил журналист, аналитик Александр Демченко. По его словам, уже все пропагандистские площадки процитировали Лукашенко.

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"Он вышел перед российскими журналистами и сказал: "Конечно, техники сегодня было мало. Но техника вся на войне". Это его цитата. Он унизил Путина на всех пропагандистских площадках. Уже все процитировали Лукашенко", – сказал он.

На параде было мало техники и авиации

Александр Демченко отметил, что самолетов на параде 9 мая было мало. Известно, что 7 мая в России были поражены 2 аэродрома, где базируются Ту-22М, Су-27, МиГ-29.

Было очень небольшое количество бронемашин, танков и так далее. Не только потому, что все ушло на войну. Потому что российская "оборонка" стала, больше выпускать в большом количестве она не может. Зарплаты на оборонных заводах не растут, люди туда уже не приходят,

– подчеркнул аналитик.

В оборонном секторе экономики России начались определенные процессы, которые можно назвать спадом, который постепенно переходит в рецессию. Такая ситуация во всей вражеской экономике. Поэтому на параде была и чужая техника.