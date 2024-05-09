Во время парада глава Кремля, как на удивление, был близко к людям, подходил к военным и с ними говорил. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, добавив, что вряд ли на Красной площади мы видели настоящего Путина.

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Печальный парад Путина

Стоит заметить, что это был первый парад 9 мая, когда в России начал падать снег. Такого в истории еще не было. Как и ожидалось, прибыли президенты лишь нескольких стран СНГ, которые дружат с Путиным.

Также было довольно много представителей из Африки, из тех государств, где правят диктаторы и с которыми глава Кремля успел наладить отношения.

Я наткнулся на фотографии, где эти африканцы видят снег, холод. Они закутаны в шарфы, надели шапки и даже очки и не понимают, что вообще происходит, почему их сюда пригласили,

– отметил политтехнолог.

В целом парад был довольно печальным, гостей мало, а погода не радовала. Непонятно и то, почему пропагандистские каналы показывали меню для встречи Путина с лидерами государств. Кстати, там даже был украинский борщ. При этом большинство населения России не может позволить себе даже половины из тех блюд, которыми угощали гостей.

Стоит вспомнить и о том, что с начала полномасштабного вторжения в России не проводят настоящих воздушных парадов. Причина – страх российского диктатора.

"Ну пролетели там какие-то истребители, дым разнесли и на этом все. Путин вообще боится воздушной части парада. Такая "большая" Россия боится поднять свои самолеты в воздух, потому что их могут поразить маленькие украинские дроны", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.

В России отметили 9 мая