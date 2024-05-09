Під час параду очільник Кремля, як на диво, був близько до людей, підходив до військових і з ними говорив. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, додавши, що навряд чи на Красній площі ми бачили справжнього Путіна.

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Сумний парад Путіна

Варто зауважити, що це був перший парад 9 травня, коли у Росії почав падати сніг. Такого в історії ще не було. Як і очікувалося, прибули президенти лише декількох країн СНД, які товаришують з Путіним.

Також було доволі багато представників з Африки, з тих держав, де правлять диктатори та з якими очільник Кремля встиг налагодити стосунки.

Я натрапив на фотографії, де ці африканці бачать сніг, холод. Вони закутані в шарфи, одягли шапки та навіть окуляри й не розуміють, що взагалі відбувається, чому їх сюди запросили,

– зауважив політтехнолог.

Загалом парад був доволі сумним, гостей мало, а погода не тішила. Незрозуміло й те, чому пропагандистські канали показували меню для зустрічі Путіна з лідерами держав. До речі, там навіть був український борщ. При цьому більшість населення Росії не може дозволити собі навіть половини з тих страв, якими частували гостей.

Варто згадати й про те, що з початку повномасштабного вторгнення у Росії не проводять справжніх повітряних парадів. Причина – страх російського диктатора.

"Ну пролетіли там якісь винищувачі, дим рознесли й на цьому все. Путін взагалі боїться повітряної частини параду. Така "велика" Росія боїться підняти свої літаки в повітря, бо їх можуть уразити маленькі українські дрони", – підкреслив Борис Тизенгаузен.

У Росії відзначили 9 травня