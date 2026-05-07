На РосТВ назвали "цели для удара возмездия" по Киеву за "провокации" на параде в Москве
- Российская пропагандистка Ольга Скабеева озвучила возможные цели для удара по Киеву в случае "провокации" на параде в Москве, в частности правительственный квартал и Верховную Раду.
- Скабеева также упомянула о дипломатических учреждениях в Киеве, такие как посольства Великобритании, Германии, США и других стран.
Россияне продолжают неприкрыто угрожать ударами по Киеву, если будут "провокации" на их сакральном параде в Москве к 9 мая. На этот раз пропагандисты пошли еще дальше и показали "потенциальные цели", куда якобы может прилететь по украинской столице в случае "возмездия".
Соответствующие "цели" озвучила российская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире телеканала "Россия-1".
Какие "цели" для удара России по Киеву озвучила Скабеева?
Ольга Скабеева цинично заявила, что в случае "провокации" во время парада в Москве 9 мая, под удар в Киеве якобы попадет весь правительственный квартал и Верховная Рада.
От Мариинского парка вниз до Кабинета Министров на улице Грушевского. Здесь есть Верховная Рада Украины. Рядом посольства Латвии и Японии. Чуть дальше, на Владимирской 33, здание СБУ и сразу посольство Армении,
– озвучила "цели" пропагандистка.
Обратите внимание! Упоминание Армении со стороны российской пропаганды является интересным. Ведь Армения формально остается членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возглавляемой Москвой, хотя и заморозила свое участие в ней с 2024 года. Поэтому потенциальная атака на дипучреждение страны может иметь серьезные последствия для отношений Москвы и Еревана.
Также Скабеева вспомнила и об улице Банковой, где расположен Офис Президента и другие государственные учреждения.
Оккупантка заявила, что, мол, "объектами поражения являются, в том числе еще советские здания, которые использует Зеленский", а также напридумывала о "бункере", в котором якобы скрывается украинский президент. Однако всем известно, что в бункерах обычно прячется только российский диктатор Владимир Путин, у которого их целая система по всей России.
Даже если его (Владимира Зеленского – 24 Канал) там не будет, то очевидно, если наш удар будет результативным и эффективным, всем будет понятно, что в любом другом бункере в любой момент мы способны его достать,
– сказала Ольга Скабеева в давно узнаваемом духе роспропаганды.
Также пропагандистка вспомнила и о дипломатических учреждениях в Киеве, в частности, о посольствах и представительствах более 50 стран мира в Шевченковском районе украинской столицы.
Среди дипучреждений Скабеева говорила о представительствах: Великобритании, Германии, Соединенных Штатов, Италии, Канады, Польши и Франции.
Что важно понимать украинцам о заявлениях роспропаганды?
Ольга Скабеева действует по давно заученной методичке и по указанию из Кремля пытается запугать украинцев и наших партнеров. Это продолжалось еще до полномасштабного вторжения, а также и от начала большой войны.
"Цели", которые озвучила пропагандистка, на самом деле являются общеизвестными, а не "секретными" объектами. Все упомянутые адреса государственных учреждений, правительственных зданий, дипломатических представительств и административных сооружений находятся в открытом доступе. Их можно без проблем найти через поисковые системы, официальные сайты учреждений, а также в сервисах вроде Google Maps.
Украинцам стоит, как всегда, реагировать на сигналы воздушной тревоги, если они вдруг прозвучали в вашем городе или районе, соблюдать правила безопасности, а также доверять нашим защитникам из Сил обороны, которые прикрывают небо от вражеских объектов.
Это общее правило, которого следует придерживаться всегда, а не только в случае "ужастиков" со стороны Москвы.
Кроме того, все видят, что Россия атакует города Украины каждый день. Для этого оккупантам не нужно никаких поводов и "провокаций".
Кстати, майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала заявил, что россияне нарушили перемирие, которое Украина объявила с ночи 6 мая. И теперь, по мнению эксперта, Киев имеет полное моральное право атаковать страну-агрессора 8 и 9 мая, когда оккупанты отмечают День Победы.
Как Украина реагирует на угрозы России?
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально в ответ на российские атаки, которые продолжаются, несмотря на предложенный режим тишины. Украинский лидер подчеркнул, что Россия не рассматривает серьезно возможность прекратить огонь и единственное, что продолжает беспокоить российское руководство, – это краткосрочная тишина на Красной площади.
Советник руководителя Офиса Президента Дмитрий Литвин в комментарии 24 Канала отметил, что Украина пока не приняла решение о прекращении огня на 8 – 9 мая. По словам чиновника, это будет зависеть от действий России на фронте, в том числе и в предыдущие дни.