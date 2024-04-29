Слишком много вложено в этот миф: какова судьба парада "победы" в Москве

В ряде городов России отменили парад на 9 мая. В то же время в Москве решили все же отпраздновать так называемый "День Победы".

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко заметил 24 Каналу, что Кремль приложит немалые усилия, чтобы защитить это действо.

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Будет ли парад в Москве

Яковенко считает, что предоставление Украине ATACMS не играет роли в этом случае. Ведь дальность поражения этих ракет составляет 300 километров, а до Москвы несколько большее расстояние.

Я думаю, что парад состоится – слишком много вложено в этот миф "победобесия", чтобы сейчас отказаться,

– сказал оппозиционный журналист.

При этом он отметил, что Украина имеет оружие, а именно дроны, которые способны бить на 2 тысячи километров. Учитывая это россияне приложат существенные усилия, чтобы защитить парад.

Почему Путину важен парад 9 мая

Российский оппозиционный журналист не исключает, что эту победу Путин скоро начнет приписывать себе лично – не России, не Советскому Союзу, не антигитлеровской коалиции.

Для путинской мифологии нет будущего, но есть прошлое,

– заметил Яковенко.

Конечно же, добавил он, кремлевский диктатор не может от этого отказаться, потому что это стержневой мир. Поэтому парад состоится, а какие будут последствия – вскоре увидим.

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